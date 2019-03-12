Леся Нікітюк приголомшила стрункою фігурою в купальнику: пікантне фото

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Леся Нікітюк на відпочинку в Єгипті
Леся Нікітюк на відпочинку в Єгипті / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк відверто зізналась, що після участі в шоу "Танці з зірками-2018" її фігура стала ідеальною. Стрункі форми запальна зірка не приховує, демонструючи їх у пляжних образах.

Знана українська мандрівниця не припиняє дивувати прихильників свого блогу в Instagram. Після Мальдівських островів та Арабських Еміратів Леся Нікітюк вирушила до сонячного Єгипту. 

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У туристичній країні телеведуча вирішила приділити час собі та поніжитись на сонці. Не забула Леся Нікітюк і про розваги: вона покаталась на розкішній білій яхті, де зробила серію ефектних фото. Наразі прихильники побачили тільки одне з них. Перед камерою телеведуча постала у суцільному купальнику в чорно-білу смужку. Пляжне вбрання підкреслило струнку фігуру Лесі Нікітюк та її пишний бюст.

Окрім цього, Леся Нікітюк продемонструвала чудову форму в стильній літній сукні та капелюшку. "Богиня Єгипту" виглядала дуже спокусливо, злегка оголивши свої груди та ноги на фоні готелю.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леся Нікітюк Єгипет
Джерело: LifeStyle 24
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