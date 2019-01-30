Леся Нікітюк приміряла атласну сукню без білизни: пікантні фото

4781 Читать новость на русском
Леся Нікітюк на відпочинку
Леся Нікітюк на відпочинку / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вкотре приголомшила мережу. Під час свого розкішного відпочинку на Мальдівах зірка приміряла досить грайливу міні-сукню без спідньої білизни.

Після чималої кількості телепроектів, зокрема, "Танців з зірками 2018" та "Хто зверху?", телеведуча Леся Нікітюк відправилась у чергову відпустку. Зірка обрала сонячні та екзотичні Мальдіви, де засмагає на пляжах, не забуваючи про розваги. 

Читайте також: Райський відпочинок і яскраві купальники: Леся Нікітюк зачарувала мережу звабливими фото

Не забула Леся Нікітюк і про давню мрію, яку вона мала ще з часів зйомок у програмі "Орел и решка". Тоді зірка побувала на островах, однак не потрапила до підводного ресторану. Під час відпустки телеведуча таки втілила свою мрію та зробила ефектні фото в закладі. 

Нереальний ресторан на Мальдівах, який розташований на глибині 5,8 метра! Я мріяла побувати тут, бо коли знімали відому тревел-програму "Орел и решка", то когось з ведучих відправляли сюди, а мене – у Варанасі,
– зізналась Леся Нікітюк. 

До щасливого допису вона додала досить пікантні фото. Перед камерою Леся Нікітюк постала в атласній міні-сукні без спідньої білизни. У вбранні з корсетом на зав'язках телеведуча виглядала дуже сексапільно, що відзначили і її прихильники. "Сексуально", "Як русалка", "Фантастично красива", "Гаряча", – написали користувачі мережі. Та були й такі, хто назвав вбрання піжамою і порадив Лесі Нікітюк звернутись до стилістів. 

Леся Нікітюк у пікантній міні-сукні
Леся Нікітюк у пікантній міні-сукні / Instagram / @lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк на Мальдівах
Телеведуча Леся Нікітюк на Мальдівах / Instagram / @lesia_nikituk

Теги: LifeStyle Леся Нікітюк Відпочинок
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
сьогодні 18:23 Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
148
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні 11:25 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 6623
Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
29 січня 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
Марта Вересюк 2448
Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
29 січня 11:15 Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
Юлія Девда 782
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
2223
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1332
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук