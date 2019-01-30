Леся Нікітюк приміряла атласну сукню без білизни: пікантні фото

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вкотре приголомшила мережу. Під час свого розкішного відпочинку на Мальдівах зірка приміряла досить грайливу міні-сукню без спідньої білизни.

Після чималої кількості телепроектів, зокрема, "Танців з зірками 2018" та "Хто зверху?", телеведуча Леся Нікітюк відправилась у чергову відпустку. Зірка обрала сонячні та екзотичні Мальдіви, де засмагає на пляжах, не забуваючи про розваги.

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Не забула Леся Нікітюк і про давню мрію, яку вона мала ще з часів зйомок у програмі "Орел и решка". Тоді зірка побувала на островах, однак не потрапила до підводного ресторану. Під час відпустки телеведуча таки втілила свою мрію та зробила ефектні фото в закладі.

Нереальний ресторан на Мальдівах, який розташований на глибині 5,8 метра! Я мріяла побувати тут, бо коли знімали відому тревел-програму "Орел и решка", то когось з ведучих відправляли сюди, а мене – у Варанасі,

– зізналась Леся Нікітюк.

До щасливого допису вона додала досить пікантні фото. Перед камерою Леся Нікітюк постала в атласній міні-сукні без спідньої білизни. У вбранні з корсетом на зав'язках телеведуча виглядала дуже сексапільно, що відзначили і її прихильники. "Сексуально", "Як русалка", "Фантастично красива", "Гаряча", – написали користувачі мережі. Та були й такі, хто назвав вбрання піжамою і порадив Лесі Нікітюк звернутись до стилістів.



Леся Нікітюк у пікантній міні-сукні / Instagram / @lesia_nikituk



Телеведуча Леся Нікітюк на Мальдівах / Instagram / @lesia_nikituk