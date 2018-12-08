Леся Нікітюк приміряла ефектну міні-сукню на відпочинку: фото

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Запальна телеведуча Леся Нікітюк наразі перебуває Об'єднаних Арабських Еміратах. У мальовничій країні зірка відпочиває та не забуває й про прихильників у мережі.

За словами Лесі Нікітюк, упродовж 6 місяців вона працювала без вихідних, тому як ніхто інший мріяла про відпустку. Як тільки в Україні відгримів фінал шоу "Танці з зірками 2018", телеведуча одразу ж позбулась свого бального взуття та взялась за планування подорожі. Знана мандрівниця обрала для відпочинку розкішні Об'єднані Арабські Емірати, які приголомшують красою.

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Леся Нікітюк не тільки ніжиться на пляжі, але й продовжує наповнювати свій блог новими знімками. Днями телеведуча опублікувала ряд знімків, на яких вона позує у звабливій міні-сукні. До ефектного вбрання Леся Нікітюк підібрала туфлі на маленьких підборах та рюкзак.

Відомо, що у міні-вбранні знаменитість відвідала Сад чудес, який розташований в Дубаї. Леся Нікітюк позувала біля персонажів Disney, створених з кущів, та не стримувала свого захвату від побаченого.

Маленька дівчинка в Саді чудес. Діти, лайкайте тьотю Лесю,
– з гумором написала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк в Дубаї
Леся Нікітюк в Дубаї / Instagram

Телеведуча Леся Нікітюк на відпочинку
Телеведуча Леся Нікітюк на відпочинку / Instagram

Леся Нікітюк приміряла міні-сукню
Леся Нікітюк приміряла міні-сукню / Instagram

Теги: Новини України LifeStyle Леся Нікітюк відпочинок
Джерело: 24 Канал
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