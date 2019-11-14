Лідер Scorpions Клаус Майне прогулявся у Києві і заспівав з вуличним музикантом: відео

12 листопада легендарний німецький рок-гурт Scorpions виступив у Києві. Після концерту музиканти залишилися на декілька днів у столиці України. Мер Києва Віталій Кличко провів екскурсію містом лідеру гурту Клаусу Майне.

Клаус Майне розмістив короткий ролик зі столиці України на своїй сторінці в інстаграмі. Музикант прогулявся Михайлівського площею і парком "Володимирська гірка".

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Віталій Кличко у фейсбуці додав, що Клаусу дуже сподобався пішохідного-велосипедний міст у Києві, а на вулицях лідер Scorpions зустрів чимало прихильників.

У відео навіть знято момент, як Клаус Майне заспівав з вуличним музикантом одну зі своїх пісень.

Клаус сказав, що вже багато років приїжджає з концертами в Україну, був у багатьох містах. Йому подобається атмосфера, подобається, як сприймають музику Scorpions українські фани. Клаус Майне пообіцяв повернутися,

– написав Кличко.