Лілія Ребрик оголосила своє справжнє ім'я та показала архівні фото: Багато хто здивувався

Успішна телеведуча відома багатомільйонній аудиторії як Лілія Ребрик, проте знаменитість вирішила оприлюднити своє справжнє ім'я. Батьки назвали старшу доньку Ліліаною, а молодшу – Юліаною. Так, зірка познайомила своїх прихильників з рідною сестрою та показала, як вони виглядали в дитинстві.

Якщо чоловік та доньки досить часто позують разом з зірковою мамою та дружиною на камеру, то інших членів своєї родини Лілія Ребрик не долучає до публічного життя. Проте на особистій сторінці в інстаграмі ведуча познайомила фоловерів зі своєю молодшою сестрою. Дівчину звати Юліана. Як з'ясувалося, імена сестер співзвучні.

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Справжнє ім'я Лілії Ребрик – Ліліана. Вона зізналася, що для кар'єри на телебаченні вирішила обрати скорочений варіант імені.

Я – Ліліана. Впевнена, зараз багато хто здивувався, бо знає мене як Лілію, але ні, я насправді – Ліліана,

– написала Ребрик.

Так, телеведуча вирішила розповісти прихильнам більше про особисте життя. Вона зізналася, що у дитинстві батьки плутали імена доньок. У підлітковому віці це страшенно дратувало Лілію Ребрек, проте зараз вона й сама може обмовитися, кличучи своїх дітей – Поліну й Діану. Ведуча зізналася, що має міцний зв'язок зі своєю сестрою, проте у юності поєднання їхніх характерів було "вибуховим коктейлем". Слід зазначити, що її доньки мають такі ж знаки зодіаку, як і знаменита матуся з сестрою Юліаною.

Окрім душевної розповіді про родину, Лілія Ребрик опублікувала архівні фото з сімейного альбому. На світлинах сестри постали у різний період свого життя: від дитячих років до сьогодення. Варто зазначити, що Ліліана та Юліана дуже схожі з маленькими доньками ведучої – 7-річною Діаною та 2-річною Поліною.

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