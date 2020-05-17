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Лілія Ребрик оголосила своє справжнє ім'я та показала архівні фото: Багато хто здивувався

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Лілія Ребрик оголосила своє справжнє ім'я
Лілія Ребрик оголосила своє справжнє ім'я / Instagram / @liliia.rebrik

Успішна телеведуча відома багатомільйонній аудиторії як Лілія Ребрик, проте знаменитість вирішила оприлюднити своє справжнє ім'я. Батьки назвали старшу доньку Ліліаною, а молодшу – Юліаною. Так, зірка познайомила своїх прихильників з рідною сестрою та показала, як вони виглядали в дитинстві.

Якщо чоловік та доньки досить часто позують разом з зірковою мамою та дружиною на камеру, то інших членів своєї родини Лілія Ребрик не долучає до публічного життя. Проте на особистій сторінці в інстаграмі ведуча познайомила фоловерів зі своєю молодшою сестрою. Дівчину звати Юліана. Як з'ясувалося, імена сестер співзвучні. 

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Справжнє ім'я Лілії Ребрик – Ліліана. Вона зізналася, що для кар'єри на телебаченні вирішила обрати скорочений варіант імені. 

Я – Ліліана. Впевнена, зараз багато хто здивувався, бо знає мене як Лілію, але ні, я насправді – Ліліана,
– написала Ребрик. 

Так, телеведуча вирішила розповісти прихильнам більше про особисте життя. Вона зізналася, що у дитинстві батьки плутали імена доньок. У підлітковому віці це страшенно дратувало Лілію Ребрек, проте зараз вона й сама може обмовитися, кличучи своїх дітей – Поліну й Діану. Ведуча зізналася, що має міцний зв'язок зі своєю сестрою, проте у юності поєднання їхніх характерів було "вибуховим коктейлем". Слід зазначити, що її доньки мають такі ж знаки зодіаку, як і знаменита матуся з сестрою Юліаною. 

Окрім душевної розповіді про родину, Лілія Ребрик опублікувала архівні фото з сімейного альбому. На світлинах сестри постали у різний період свого життя: від дитячих років до сьогодення. Варто зазначити, що Ліліана та Юліана дуже схожі з маленькими доньками ведучої – 7-річною Діаною та 2-річною Поліною

Для перегляду всіх фото гортайте вліво

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні неділя! Ранкова кава випита, мій пиріг уже з’їли)! Щиро сподіваюсь, тим, хто приготував мій десерт, він теж сподобався! Наступноі суботи чекайте новий рецептик у #рецептивідліліребрик А сьогодні я хочу вас познайомити трошки зі своєю родиною! Як і домовлялися, по неділях буду писати #ребрикщасливародина Я вже писала, що цей Торф’яний пиріг - насправді рецепт дуже близької мені людини! Це фірмова страва моєі рідної сестри Юліани @yuliana_todoriuk ! Я - Ліліана (впевнена, зараз багато хто здивувався, бо знає мене як Лілію, але ні, я насправді Ліліана:), а сестра - Юліана! І знаєте, що найбільше мене дратувало? Коли батьки плутали наші імена. Я ніяк не могла зрозуміти - ну як, як можна плутати НАСТІЛЬКИ різні імена!?!? І знаєте що? Зараз я постійно плутаю імена своїх доньок! Хоча здавалося б - Діана і Поліна (або як ми жартуємо «чи Діана, чи Поліна»)! Ну зовсім різні! Але ні - я теж плутаюся). Мабуть, це дано мені для того, щоб я зрозуміла - що відчували тоді мої батьки Між іншим, це не єдине співпадіння. Я - тілець, Юліана - діва і найцікавіше, що такі ж знаки і у моїх доньок: Діана - діва, а Поліна - тілець! І це просто вибуховий коктейль, нереальне поєднання! Для чогось мені дано пройти таке ж випробування, як і моїм батькам принаймні, зараз, коли я стала мамою двох сестер, я ще більше зрозуміла своїх маму та тата! Я взагалі вірю, що нічого в житті не буває «просто так» і все, що з нами відбувається - воно невипадково. Все відбувається для чогось! Як думаєте, чому у мене так співпало з доньками, як і у мене з сестрою: однакові знаки зодіаку? Чому я також плутаю імена? Якийсь кармічний зв’язок? Сподіваюсь, що вони і міцний зв‘язок такий же матимуть, як я зі своєю сестричкою! Дуже цікава ваша думка!

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

 

Автор: Марина Джура
Теги: Лілія Ребрик Новини LifeStyle LifeStyle
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