Популярна телеведуча з освітою акторки часто з'являється в українському кіно та на сцені театру. Попри приголомшливий досвід та бездоганну майстерність Лілія Ребрик псує чимало дублів під час зйомок. Часто причиною курйозних сцен стає сміх зірки, який вона не в силах втримати.

Лілія Ребрик відверто демонструє прихильникам закуліссям знімального процесу й ділиться секретами кіноіндустрії. В інстаграм-профілі зірка зізналася, що під час роботи на камеру їй куди важче стримати сміх, ніж втілити емоції персонажа чи зронити сльозу.

До теми У весільній сукні та з праскою в руках: Лілія Ребрик показала кумедне фото зі зйомок серіалу

Сама акторка та телеведуча називає себе "сміхотушкою" й запевняє, що її веселий грайливий настрій часто створює курйозні ситуації в кадрі. Знаменитості позитив аж ніяк не заважає, а от знімальній групі та колегам лише створює додаткову роботу.

Проковтнула смішинку і мене ніщо не зупинить: ні прямий ефір, ні глядач, ні кількість дублів… Інколи буває так смішно, що, здається, тебе вже вся знімальна група ненавидить, а зупинитися просто неможливо,

– розповіла Лілія Ребрик.

Своє зізнання акторка доповнила відеопідбіркою невдалих дублів зі зйомок другого сезону серіалу "Папаньки". Вона з'являлася у кадрі з учасником "Дизель Шоу" Єгором Крутоголовим й зізналася, що з таким партнером залишатися серйозною просто неможливо. Серйозні сцени їм доводилося знімати кілька разів через недоречний сміх Лілії Ребрик, яка не приховувала, що невдалі дублі викликають у неї сором.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому почалися зйомки другого сезону серіалу "Великі Вуйки", у якому Лілія Ребрик грає одну з головних ролей. На жаль, репетиції в театрі досі на паузі, проте робота на камеру також приносить зірці шалене задоволення.