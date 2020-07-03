Популярна українська акторка театру та кіно Лілія Ребрик після тривалої перерви повернулася до знімального процесу. Вона поділилася романтичним фото зі зйомок другого сезону серіалу "Великі Вуйки".

Світлину зірка оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона щодня показує прихильникам цікаві моменти насиченої роботи та розсекречує подробиці діяльності у кіноіндустрії та на телебаченні.

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Крайній знімок, який з'явився в інстаграм-профілі знаменитості, був зроблений під час заходу сонця. Така атмосфера додавала романтики та особливого затишку. Лілія позувала біля фонтану на тлі заміського закладу.

Вона зображена у знімальному одязі – костюмі офіціантки. Ймовірно, саме у такому образі глядачі побачать її в одному із епізодів "Великих Вуйок 2". Волосся Ребрик вкладене рівно та зібране з обох боків назад, а на обличчі вона зробила природний макіяж.

"Не тільки світанки я зустрічаю, а й заходи сонця", – коротко написала в публікації акторка.

У коментарях прихильники зірки залишають їй компліменти, а також цікавляться локацією зйомки, адже ця місцевість справді вражає красою.