Українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик неодноразово ділилася з прихильницями корисними порадами щодо стосунків з чоловіком. Тепер вона розповіла, що таке кохання для неї та оприлюднила фото з коханим.

На особистій інстаграм-сторінці Лілія вкотре опублікувала корисний допис для закоханих. Знаменитість зізналася, на чому побудовані її сімейні стосунки.

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На чому побудовані стосунки Лілії Ребрик з чоловіком?

Зірка вирішила розсекретити шанувальницям складові ідеальних родинних стосунків. Вона зазначила, що для неї кохання – це дружба, пристрасть та повага. Саме ці чинники допомогли їй побудувати міцну сім'ю, де панує любов та розуміння.

Лілія каже, що чоловік – це її друг. Водночас, вона втрачає від нього голову та відчуває, як швидко б'ється її серце. Проте жінка не забуває про повагу до свого обранця та він є безумовним авторитетом у зірковій родині.

Що відомо про особисте життя Лілії Ребрик?

У 2011 році Лілія брала участь у проєкті "Танці з зірками", де танцювала у парі з Андрієм Диким. Вони зайняли друге місце і після закінчення шоу продовжили спілкування, яке переросло у кохання. 23 грудня того ж року Лілія та Андрій одружилися. 30 серпня 2012 року вони вперше стали батьками. У подружжя народилася донька Діана. 30 квітня 2018 року на світ з'явилася їх друга донечка – Поліна.