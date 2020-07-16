Українська телеведуча полюбляє ділитися особистими подробицями з шанувальниками. Родина Лілії Ребрик часто з'являється перед камерами, проте свекруху вона вирішила показати вперше з нагоди її дня народження. Публічне привітання зворушило мережу й привідкрило завісу на стосунки зіркової невістки з матір'ю чоловіка.

Лілія Ребрик за роки кар'єри на телебаченні завоювала колосальну підтримку й любов глядачів, з якими часто ділиться відвертостями. Ведуча вже познайомила публіку з доньками, батьками та сестрою, а тепер черга дійшла й до матері чоловіка Андрія Дикого. Зірка опублікувала в інстаграмі фото зі свекрухою з нагоди її дня народження.

Це шокувало мережу У джинсах з пікантним розрізом: Лілія Ребрик вразила сміливим образом – фото

Як з'ясувалося, попри численні стереотипи про стосунки невістки та свекрухи, які побутують у суспільстві, Лілія Ребрик чудово ладить зі своєю та ніжно називає її мама Таня. Вона публічно подякувала іменинниці за чудового сина, який став люблячим батьком та чуйним чоловіком.

"Мама Таня! Кохана наша! З Днем народження! Вдячна тобі безмежно… У мене найкращий чоловік! Здоров'я тобі, посмішок! А ми обіцяємо тебе тільки радувати. Дико обіймаємо", – зворушливо написала Лілія Ребрик.

Реакція мережі

Допис ведучої викликав справжній фурор у її профілі. Прихильники, які ніколи раніше не бачили свекруху зірки, засипали її привітаннями й побажаннями у коментарях. У мережі захоплювалися чудовими стосунками, які склалися між Лілією Ребрик і матір'ю її чоловіка, й наголосили, що сьогодні – це велика рідкість.

Сама ж іменинниця також відреагувала на привітання від знаменитої невістки: "Спасибі, моя люба! Люблю вас!".

До слова, зовсім нещодавно ведуча нарешті зустрілася й зі своєю сім'єю з Чернівців, яку мріяла побачити ще з квітня. Із батьками та сестрою Лілія Ребрик провела ранок у заміському будинку під Києвом, зазначивши, що вперше за довгий час родина пила ранкову каву в повному складі.