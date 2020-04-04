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Лілія Ребрик похизувалася зачіскою від чоловіка: фото та відео

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Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик проводить карантин в заміському будинку разом із чоловіком та дітьми. Знаменитість поділилася кумедним відео, на якому коханий фарбує їй волосся.

Карантин вніс свої правки у різні сфери життя. Закрили не лише заклади громадського харчування, але й салони краси. Тепер жінкам доводиться наводити красу вдома. До їх числа належить і Лілія Ребрик. Ведуча показала прихильникам, як чоловік допомагав їй фарбувати волосся.

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Телеведуча на власному прикладі вирішила продемонструвати, що косметичні процедури можна зробити в домашніх умовах. Для цього не потрібно підпільно зустрічатися з майстрами та наражати своє здоров'я та життя на небезпеку. Варто докласти трішки зусиль і скористатися допомогою чоловіка чи когось із рідних. 

На ролику, який знаменитість опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі, її чоловік Андрій Дикий фарбує їй волосся та робить зачіску. Він допомагає дружині підготуватися до ефірного тижня, адже навіть на карантині вона продовжує працювати. 

Також зірка похизувалася відмінним результатом фарбування. Для того, щоб переглянути відео та фото праці Андрія, гортайте ліворуч.

Зазначимо, станом на 4 квітня в Україні зафіксовано 1096 випадків захворювання коронавірусом, з яких 28 летальні. 23 людини одужали. 

Коронавірус
Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Карантин в Україні 2020 LifeStyle Краса Лілія Ребрик
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