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Лілія Ребрик похизувалася засмагою після відпочинку на Мальдівах: ефектні фото

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Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Популярна українська акторка, ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик нещодавно повернулася з відпочинку в теплих краях, де проводила час із чоловіком.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий вирішили провести зимову відпустку вдвох. Для романтичної подорожі зіркове подружжя обрало Мальдіви. Світлинами телеведуча ділилася на своїй інстаграм-сторінці.

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По поверненню до Києва Лілія звикає до робочого ритму життя. В мережі вона опублікувала світлини із студії програми "Ранок з Україною".

Зірка одягнула ніжну сукню сіро-блакитного кольору від українського дизайнера Anna October. Таке вбрання телеведуча поєднала з рожевими туфлями. Серед аксесуарів обрала великі сережки бежевого кольору. Завершували образ ефектна зачіска та макіяж в природних тонах та червоною помадою.

Хизуюся засмагою, бо скоро вона змиється. Сукня від Anna October дозволяє це зробити,
– написала під світлиною акторка.

Також Лілія Ребрик опублікувала колаж, на якому є всі вбрання телеведучої, які вона приміряла цього тижня.

Обирайте найкращий образ. Ефірний тиждень позаду. Голосуйте: 1; 2; 3; 4; 5,
– закликала підписників Лілія

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Лілія Ребрик
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