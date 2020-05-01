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Лілія Ребрик показала святкування дня народження доньки: яскраві фото

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Лілія Ребрик з донькою
Лілія Ребрик з донькою / Instagram / @ liliia.rebrik

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик на карантині проводить час разом із чоловіком та дітьми. Днями вона поділилася яскравими світлинами, на яких показала, як її сім'я на карантині відсвяткувала день народження молодшої донечки.

Карантин – не привід скасовувати свято. Навпаки, можна придумати, як весело та цікаво відсвяткувати його у візькому сімейному колі. Саме так зробило подружжя Лілії Ребрик та Андрія Дикого для того, щоб не залишити доньку без яскравих емоцій та незабутніх вражень. Світлинами чудового весняного дня телеведуча поділилася на особистій сторінці в інстаграмі

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Вчора, 30 квітня, молодшій доньці Лілії та Андрія Поліні виповнилося два рочки. Сімейство позувало на чарівних світлинах у family look – білих футболках зі свинкою Пеппою і написом "Поліна". Дівчатка були у ніжно-рожевих балетних спідницях і курточках світлих тонів. Їхні батьки були в джинсах.

Двір і веранду прикрасили красивими рожевими повітряними кульками. Для іменинниці замовили розкішний торт і мильні бульбашки.

Свято відбулося у вузькому сімейному колі, а родичі змогли привітати Поліну по відеозв'язку.

Лілія Ребрик
Лілія Ребрик з дітьми та чоловіком / Instagram / @ liliia.rebrik

Лілія Ребрик
Донька Лілії Ребрик і Андрія Дикого святкує день народження / Instagram / @ liliia.rebrik

Лілія Ребрик
Лілія Ребрик з доньками / Instagram / @ liliia.rebrik

Лілія Ребрик
Андрій Дикий з донькою Поліною / Instagram / @ liliia.rebrik

Лілія Ребрик
Лілія Ребрик та її донечка Поліна / Instagram / @ liliia.rebrik

Лілія Ребрик
Доньці Лілії Ребрик Поліні виповнюється 2 рочки / Instagram / @ liliia.rebrik

Лілія Ребрик
Лілія Ребрик з доньками / Instagram / @ liliia.rebrik

Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові діти Зіркові батьки Зіркові дні народження Лілія Ребрик LifeStyle
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