Українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик похизувалася стильним літнім образом. Вона вміє підбирати трендовий одяг, яким підкреслює спокусливу фігуру.

Сонячне фото з'явилося у профілі знаменитості в інстаграмі. Воне ледь не щодня показує підписницям свої аутфіти та надихає їх на нові красиві look of the day.

Для теплого сонячного дня Лілія обрала легкий костюм лілового кольору із вільним низом та з рюшами у зоні декольте. Зазначимо, що саме цей колір є надзвичайно актуальним у літню пору. Поєднала вбрання із туфлями-човниками в тон на високих підборах. Теледіва доповнила свій образ стильними сережками та годинником. Волосся зібрала у зачіску ззаду, залишивши лише два пасма, які гарно спадали на обличчя. Макіяж у Ребрик був в природних відтінках.



Лілія Ребрик у ліловому костюмі / Instagram / @liliia.rebrik

У дописі знаменитість зазначила, що сьогодні Міжнародний день сюрпризів. Зірка каже, що обожнює робити і отримувати приємне. Лілія зізналася, що її чоловік, Андрій Дикий жартує, бо через вічну занятість навіть про сюрприз з нею потрібно домовлятися і все узгоджувати заздалегідь.