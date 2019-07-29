Ліндсей Лохан спокусливо оголила груди з-під блискучої сукні: фото

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Ліндсей Лохан
Ліндсей Лохан / Instagram / @lindsaylohan

Американська скандальна актриса Ліндсей Лохан часто тішить своїх шанувальників пікантними фото і відео. Цього разу вона, ймовірно, повернулась з чергової події, і коли роздягалась, вирішила зафіксувати звабливий момент.

33-річна актриса приміряла блискучу рожеву сукню з паєтками, але праве плече вирішила приспустити. На фото можна помітити її оголені груди, які вона ледь заступила рукою. Також на її правому боці помітне татуювання. Знімок був зроблений на ліжку посеред великої білої кімнати.

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"Моя поза", – прокоментувала свою світлину Ліндсей. 

Ліндсей Лохан
Ліндсей Лохан засвітила груди / Instagram / @lindsaylohan

Нещодавно зірка також опублікувала декілька відвертих кадрів, де хизувалась пишним бюстом та оголеними плечами. Що цікаво, коментарі до першої фотографії Лохан відключила, можливо, через надмірну критику до її персони. Натомість її вподобали майже 200 тисяч користувачів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

 

Хто така Ліндсей Лохан?Відома американська співачка, актриса та модель зіграла в багатьох популярних кінострічках. Впродовж тривалого часу зірка мала проблеми з алкогольною та наркотичною залежністю, через яку змушена була лікуватись в спеціалізованих клініках. Її також неодноразово заарештовувала поліція.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Еротика Ліндсей Лохан
Джерело: LifeStyle 24
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