Ліндсей Лохан спокусливо оголила груди з-під блискучої сукні: фото

Американська скандальна актриса Ліндсей Лохан часто тішить своїх шанувальників пікантними фото і відео. Цього разу вона, ймовірно, повернулась з чергової події, і коли роздягалась, вирішила зафіксувати звабливий момент.

33-річна актриса приміряла блискучу рожеву сукню з паєтками, але праве плече вирішила приспустити. На фото можна помітити її оголені груди, які вона ледь заступила рукою. Також на її правому боці помітне татуювання. Знімок був зроблений на ліжку посеред великої білої кімнати.

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"Моя поза", – прокоментувала свою світлину Ліндсей.



Ліндсей Лохан засвітила груди / Instagram / @lindsaylohan

Нещодавно зірка також опублікувала декілька відвертих кадрів, де хизувалась пишним бюстом та оголеними плечами. Що цікаво, коментарі до першої фотографії Лохан відключила, можливо, через надмірну критику до її персони. Натомість її вподобали майже 200 тисяч користувачів.

Хто така Ліндсей Лохан?Відома американська співачка, актриса та модель зіграла в багатьох популярних кінострічках. Впродовж тривалого часу зірка мала проблеми з алкогольною та наркотичною залежністю, через яку змушена була лікуватись в спеціалізованих клініках. Її також неодноразово заарештовувала поліція.