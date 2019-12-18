Ліричний трек про вічне: Сергій Бабкін презентував нову неземну пісню "Лис"

Сьогодні, 18 грудня, відбулася прем'єра кліпу на сингл українського виконавця "Лис". У відеороботі, яка представлена у чорно-білій гамі кольорів, Сергій Бабкін показав, як творить нову музику наодинці у своїй студії. Він заспівав про космічну безмежність та місце людини в ній.

Український співак та автор пісень оприлюднив нову чуттєву роботу. Він анонсував про вихід пісні "Лис" напередодні на офіційній сторінці у своєму інстаграмі. Тоді Сергій Бабкін опублікував коротке відео, на якому зображений із молодшим сином на руках через скло, по якому стікають краплі дощу. Тоді він оприлюднив лише перші рядки з приспіву нового хіта.

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Співак зізнався, що створив пісню "Лис" давно і не міг дочекатися нагоди поділитися нею зі своїми шанувальниками. Трек вийшов напрочуд чуттєвим, а у чорно-білому кліпі Сергій Бабкін постав серед космічного пилу.

Сергій Бабкін – Лис: дивіться кліп онлайн

Сергій Бабкін – Лис: текст пісні

Спи,

В городе листопад,

Красиво.

Спи,

Мой мистик, мой телепат,

Спасибо всем

Сердцем и душой,

Наш мир такой большой, и

Бесконечно жаль

Дальние огни,

Придумано людьми,

Что мы одни,

В огромной пустоте,

В объятии полых сфер,

Как буквы на листе

В полной темноте,

В объятиях полусфер

Как буквы на листе

Спи,

Скоро придет зима,

Увидишь.

Спи,

Мой демон, мой белый маг,

Приблизишь то,

Что не удавалось мне,

Я вижу тебя во сне, и

Бесконечно жаль

Дальние огни,

Придумано людьми,

Что мы одни,

В огромной пустоте,

В объятии полны сфер,

Как буквы на листе

В полной темноте,

В объятиях полусфер

Как буквы на листе.