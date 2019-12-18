Ліричний трек про вічне: Сергій Бабкін презентував нову неземну пісню "Лис"

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Співак Сергій Бабкін / Instagram / @babkin_official

Сьогодні, 18 грудня, відбулася прем'єра кліпу на сингл українського виконавця "Лис". У відеороботі, яка представлена у чорно-білій гамі кольорів, Сергій Бабкін показав, як творить нову музику наодинці у своїй студії. Він заспівав про космічну безмежність та місце людини в ній.

Український співак та автор пісень оприлюднив нову чуттєву роботу. Він анонсував про вихід пісні "Лис" напередодні на офіційній сторінці у своєму інстаграмі. Тоді Сергій Бабкін опублікував коротке відео, на якому зображений із молодшим сином на руках через скло, по якому стікають краплі дощу. Тоді він оприлюднив лише перші рядки з приспіву нового хіта. 

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Співак зізнався, що створив пісню "Лис" давно і не міг дочекатися нагоди поділитися нею зі своїми шанувальниками. Трек вийшов напрочуд чуттєвим, а у чорно-білому кліпі Сергій Бабкін постав серед космічного пилу. 

Сергій Бабкін – Лис: дивіться кліп онлайн 

Сергій Бабкін – Лис: текст пісні 

Спи,
В городе листопад,
Красиво.
Спи,
Мой мистик, мой телепат,
Спасибо всем
Сердцем и душой,
Наш мир такой большой, и
Бесконечно жаль
Дальние огни,
Придумано людьми,
Что мы одни,
В огромной пустоте,
В объятии полых сфер,
Как буквы на листе
В полной темноте,
В объятиях полусфер
Как буквы на листе

Спи,
Скоро придет зима,
Увидишь.
Спи,
Мой демон, мой белый маг,
Приблизишь то,
Что не удавалось мне,
Я вижу тебя во сне, и
Бесконечно жаль
Дальние огни,
Придумано людьми,
Что мы одни,
В огромной пустоте,
В объятии полны сфер,
Как буквы на листе
В полной темноте,
В объятиях полусфер
Как буквы на листе. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика Сергій Бабкін
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