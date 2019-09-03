Лише з капелюхом: Кара Делевінь знялась топлес для обкладинки Elle UK

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Фотосесія Кари Делевінь для Elle UK
Фотосесія Кари Делевінь для Elle UK / Elle UK

Британська модель Кара Делевінь стала зіркою нового британського випуску журналу Elle. Там вони приміряла декілька дуже відвертих образів, які у соціальних мережах вже зібрали чимало захопливих коментарів.

Для обкладинки глянцю, автором фото якого стала Ліз Коллінз, 27-річна Кара приміряла декілька спокусливих та стильних образів. Крислатий чорний капелюх, який увірвався в літні тренди цього і минулого року, зручно умостився на голові моделі, а його зав’язки зручно послугували для прикриття грудей.

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Кара Делевінь для Elle UK
Кара Делевінь для Elle UK / Instagram / @lizcollinsphotographer

На іншій обкладинці модель вже прикрила груди звабливою чорною сукнею з декольте та одягнула помітно менший капелюх з вуаллю.

Кара Делевінь для Elle UK
Кара Делевінь для Elle UK / Фото: Elle UK

На інших знімках у фотосесії Делевінь одягнула пишні сукні, елегантні рукавички, мереживні корсети та шкіряні речі. Все це чудово поєднувалось з короткою стрижкою зірки та нюдовим макіяжем з акцентом на червоних губах.


Фотосесія Кари Делевінь для Elle UK / Фото: Elle UK

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Кара Делевінь Еротика
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