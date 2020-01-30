Лист принцеси Діани принцам Вільяму та Гаррі: ексклюзивні фото

Принцеса Діана незадовго до смерті написала листа, якого адресувала своїм синам – принцам Вільяму та Гаррі. Світлиною цього ексклюзивного запису поділилися в мережі.

Лист, який покійна леді Ді написала від руки за рік до смерті, оприлюднив її колишній дворецький Пол Баррел. До світлини листа дворецький Діани додав також її знімок з маленькими Вільямом та Гаррі.

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Я до смерті люблю своїх хлопчиків і сподіваюся, що посіяні мною насіння будуть рости і принесуть необхідну силу, знання і стабільність,

– сказала принцеса Діана в листі.

Пол Баррел на своїй сторінці в інстаграмі поширив допис, в якому зазначив, що опублікував це фото тільки зараз, бо не пам'ятав про них раніше. Він згадав про ці слова леді Ді тільки після того, як принц Гаррі і Меган Маркл заявили про складання своїх королівських обов'язків.

У момент, коли Гаррі і Меган вступають в нове життя, мені пригадується пронизливе послання принцеси Діани, які вона адресувала своїм синам багато років тому. Це слова про безумовну любов матері до дітей, які сьогодні так само актуальні, як і тоді, коли вона писала їх – понад 24 роки тому,

– каже Пол.