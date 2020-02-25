Літературна мова не була споконвіку, – гурт Go_A відреагував на коментар Тараса Тополі

Етногурт Go_A здобув перемогу у фіналі Національного відбору Євробачення-2020, відтак презентує свою пісню "Соловей" у Роттердамі. Композиція викликала жваве обговорення у мережі, адже це вперше україномовна пісня зазвучить на конкурсі. Так, соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя звернув увагу на текст, де є ім'я Ванюша та припустив, що росіяни можуть підтримати конкурсантів. Go_A прокоментували це.

25 лютого у Києві музиканти спільно з організаторами Нацвідбору влаштували пресконференцію, під час якої відповіли на всі питання ЗМІ та громадськості. Відтак гурт Go_A не оминув питань про текст треку та резонансний коментар Тараса Тополі в мережі. На це солістка колективу Катерина Павленко відповіла, що у пісні є ім'я Ванюша не для того, щоб провокувати людей, а через те, що його використовували у давнину. Коментар вона побудувала на основі власних спостережень, адже тривалий час вивчала фольклор та українські діалекти.

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"Територія України – одна з найбільших в Європі. І, вивчаючи фольклор всієї держави, я побачила, що в кожному регіоні є свій діалект. Навіть якщо взяти до уваги Суми і Чернігівщину, діалекти дуже відрізняються. Українська літературна мова не була споконвіку. Через те, що ми працюємо з фольклорним матеріалом, намагаємось у всіх цих піснях викопати те найдавніше, почути, записати. Таким чином формується наша творчість. І використали ці діалектизми не тому, що ми так захотіли, а тому, що так колись було", – пояснила Катерина Павленко.

Окрім цього, солістка гурту Go_A зізналась, що не тільки Тарас Тополя звернув увагу на слова конкурсної пісні: десятки людей прокоментували трек на офіційних сторінках колективу. Тому Катерина Павленко не приховувала свого захвату від того, що українці почали звертати увагу на такі речі.

У кожного своя думка. У нас не було мети когось спровокувати. Ми багато думок щодо неї читаємо. Це ж добре, що в українців є фантазія, що вони нарешті аналізують тексти. Мені раніше здавалось, що всім байдуже, про що співається в пісні. А тут вони проаналізували так глибоко, і так багато теорій з'явилось. Я радію з цього. Аби вони ще цей потенціал свій спрямували в якусь творчість, це було б взагалі чудово,

– прокоментувала вона.

Однак не обійшлось і без особливої відповіді. Підтримуючи гурт Go_A, музичний продюсер Нацвідбору Євробачення-2020 Руслан Квінта по-своєму прокоментував питання журналістів про заяву лідера колективу "Антитіла".

"Це все одно, якби сказали, що Тарас Тополя – син дерева, а його дружина – хлопчик, бо вона Alyosha", – зазначив Руслан Квінта.

Дивіться онлайн-трансляцію 24 Каналу за участю Go_A: відео

Що відомо про коментар Тараса Тополі

Під час свого турне лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя ознайомився з результатами Нацвідбору Євробачення-2020. Артист на фейсбук-сторінці написав, що трек Go_A "Соловей" – це "абсолютно чужорідна естетика". І хоч солістка гурту Go_A Катерина Павленко чудово і професійно заспівала пісню, слова композиції, на думку Тараса Тополі, викликають занепокоєння, адже колектив буде співати про стосунки Ванюші з дівчиною. Тому артист припустив, що не здивується, якщо Росія за це поставить учасникам Євробачення-2020 найвищий бал.

"Абсолютно чужорідна естетика… Ось ця пісня про Ванюшу, який ходить до дівчини, і готична естетика із образами у формі некромантських зікуратів – це псевдоетно. Це навіть не третьосортне укро-шароварне вариво, це – гірше. Це спроба "впарити" Європі паттерн про Україну голодоморну, немічну. Про знедолену дівчину та Ванюшу – її коханого, якого мама не хоче, але... нікуди не дінеться. Бо Ванюша все одно ходив, ходить, і буде ходити до дівчини. Не здивуюся, якщо "Ванюша" (той, що на півночі) поставить на Євробаченні нам 12 балів. Все буде в контексті спецоперації", – написав Тарас Тополя.

Дивіться відео виступу Go_A у фіналі Нацвідбору Євробачення-2020: