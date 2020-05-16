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У ліжку та в рожевому костюмі: Нетта Барзілай виступила на концерті Євробачення

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Нетта Барзілай виступила на концерті Євробачення-2020
Нетта Барзілай виступила на концерті Євробачення-2020 / Instagram / @nettabarzi

Через коронавірус організатори Євробачення-2020 змушені були скасувати шоу. Однак вони не залишили меломанів без грандіозного свята: за участю зірок та учасників конкурсу влаштували концерт, який привернув увагу мільйонів. Серед гостей онлайн-шоу – Нетта Барзілай.

Саме ця харизматична ізраїльська вокалістка у 2018 році виборола головний кубок Євробачення. А вже за 2 роки представила на вокальному конкурсі свою нову пісню. Нетта Барзілай зізналась, що сама написала композицію Cuckoo та вклала в неї особливий зміст. 

Важливо: Євробачення-2020: відео грандіозного онлайн-концерту Європа світить світлом

"Ця пісня дуже важлива для мене. Я її десь пів року тому написала. Композиція про певні хвилювання, коли у твоїй голові звучить: "Ку-ку", і все стає на свої місця". – поділилась Нетта Барзілай. 

Через пандемію артистка презентувала ліричну пісню, не покидаючи своєї квартири в Ізраїлі. Нетта Барзілай записала зворушливе відео у своїй спальні, своєрідно підкресливши карантинний режим. 

Дивіться відео виступу Нетти Барзілай – Cuckoo: 

Окрім цього, Нетта Барзілай зізналась, що на карантині пише багато нових пісень зі своїми братами, а також вже стала майстром зі складання пазлів. 

Нагадаємо, що Нетта Барзілай перемогла на Євробаченні-2018 у Португалії. З Україною її пов'язує багато історій. Ізраїльська артистка запалила на фестивалі Atlas Weekend у 2019 році та зізналась, що закохалась у Київ. Окрім цього, в українській столиці Нетта Барзілай зняла кліп до пісні Bassa Sababa.

Теги: Нетта Барзілай Євробачення 2020 LifeStyle Музика
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