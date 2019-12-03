Як приготувати стейк лосося з броколі та морквою: покроковий рецепт

Довгими зимовими вечорами хочеться потішити себе та своїх рідних стравами, як у ресторані, особливо, якщо це стосується стейка з лосося на сковорідці у поєднанні з морквою та броколі. Щоб не витрачати кілька годин біля плити та зекономити на продуктах, пропонуємо вам легкий та смачний рецепт вечері, що є багатою на поживні речовини та навіть допоможе вам схуднути.

Відомо, що лосось містить кислоти омега-3, що стимулюють спалення жиру та контролюють апетит. Тому приготування такої вечері є не лише хорошим прикладом здорового харчування, а й чудовим способом вразити всіх своїми кулінарними здібностями. Відтак пропонуємо приготувати соковитий стейк лосося з броколі та морквою. Читайте також: Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці Інгредієнти: Стейк лосося – 1 штука;

Капуста броколі – 100 грамів;

Морква – 1 штука;

Оливкова олія;

Сік лимону;

Сіль;

Перець.

Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою: Стейк лосося солимо, перчимо. Змазуємо його оливковою олією. Скроплюємо соком лимону. Обмащуємо стейк, аби змішати всі інгрідієнти.

Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці

Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці

Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці Поки лосось маринується, займаємося гарніром. До риби чудово смакує капуста броколі та свіжа морква. Відварюємо капусту броколі до готовності, це займе близько 5-7 хвилин.

Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці Нарізаємо моркву і викладаємо на тарілку, поруч ставимо відварену броколі.

Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці

Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці

Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці Коли лосось замаринувався, його можна класти на гарячу сковорідку. Важлива деталь – аби прибрати зайву олію, яку риба не ввібрала в себе, краще промокнути її міцним рушничком.

Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці У сковорідку наливаємо трішки олії і обсмажуємо стейк з двох боків до золотої скоринки.

Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці Викладаємо лосось на тарілку. Скроплюємо соком лимону ще раз. Вуаля – вечеря готова!

Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці Дивіться відео, як приготувати стейк лосося з броколі та морквою на сковороді: Смачного!