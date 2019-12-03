Як приготувати стейк лосося з броколі та морквою: покроковий рецепт
Довгими зимовими вечорами хочеться потішити себе та своїх рідних стравами, як у ресторані, особливо, якщо це стосується стейка з лосося на сковорідці у поєднанні з морквою та броколі. Щоб не витрачати кілька годин біля плити та зекономити на продуктах, пропонуємо вам легкий та смачний рецепт вечері, що є багатою на поживні речовини та навіть допоможе вам схуднути.
Відомо, що лосось містить кислоти омега-3, що стимулюють спалення жиру та контролюють апетит. Тому приготування такої вечері є не лише хорошим прикладом здорового харчування, а й чудовим способом вразити всіх своїми кулінарними здібностями. Відтак пропонуємо приготувати соковитий стейк лосося з броколі та морквою.
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Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці
Інгредієнти:
Стейк лосося – 1 штука;
Капуста броколі – 100 грамів;
Морква – 1 штука;
Оливкова олія;
Сік лимону;
Сіль;
Перець.
Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці
Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою:
- Стейк лосося солимо, перчимо. Змазуємо його оливковою олією. Скроплюємо соком лимону. Обмащуємо стейк, аби змішати всі інгрідієнти.
Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці
Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці
Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці
- Поки лосось маринується, займаємося гарніром. До риби чудово смакує капуста броколі та свіжа морква.
- Відварюємо капусту броколі до готовності, це займе близько 5-7 хвилин.
Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці
- Нарізаємо моркву і викладаємо на тарілку, поруч ставимо відварену броколі.
Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці
Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці
Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці
- Коли лосось замаринувався, його можна класти на гарячу сковорідку. Важлива деталь – аби прибрати зайву олію, яку риба не ввібрала в себе, краще промокнути її міцним рушничком.
Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці
- У сковорідку наливаємо трішки олії і обсмажуємо стейк з двох боків до золотої скоринки.
Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці
- Викладаємо лосось на тарілку. Скроплюємо соком лимону ще раз. Вуаля – вечеря готова!
Рецепт приготування стейка лосося з броколі та морквою на сковорідці
Дивіться відео, як приготувати стейк лосося з броколі та морквою на сковороді:
Смачного!