Люблю тебе без зайвих слів, – Міла Йовович зворушливо привітала чоловіка з річницею

Голлівудська акторка українського походження Міла Йововича, яка очікує на народження третьої дитини, святкує річницю весілля зі своїм чоловіком Полом Андерсоном.

На своїй сторінці в Instagram Міла повідомила, що вони одружилися 10 років тому, та показала архівні спільні знімки з коханим.

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Як відомо, для акторки українського походження Андерсон став третім чоловіком. Подружжя разом виховує двох доньок – 11-річну Єву і 4-річну Дашіел. А два роки тому, у 2017, зірка була вимушена зробити екстрений аборт на 4,5 місяці вагітності.

У підписі до знімків Йовович написала зворушливе привітання чоловікові з їхньою річницею.

Дивлюся на те, які ми тепер, і порівнюю з тим, якими дітьми ми були, коли вперше зустрілися. Це неймовірно, як далеко ми зайшли разом. Це ураган, подорож і неймовірний досвід! Коли я дивлюся на нашу фотографію з першої зустрічі, мені складно повірити, що я знайшла таку особливу людину. Людину, яка любив мене будь-якою і завжди, коли я була товста або худа, який був в захваті від народження дітей і проводив з нами кожну хвилину... Твої любов, підтримка, дружба, пристрасть, талант, інтелект – ти просто нереальний. І плюс до всього ти ще й дуже гарний. Ти найкращий чоловік, про якого тільки можна було мріяти. Люблю тебе без зайвих слів,

– заявила Міла Йововович.

Хто така Міла Йовович?Американська акторка, музикантка, модель, модельєр родом з України. Найкращими ролями можна вважати героїню Лілу в "П'ятому елементі" і Жанну д'Арк у фільмі "Посланниця: Історія Жанни д'Арк"; обидві стрічки знімав Люк Бессон. Також вона є щасливою мамою двох дітей.