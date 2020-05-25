Любовний гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Цей тиждень для кожного знаку Зодіаку буде доволі неочікуваним та принесе романтику в стосунки. Тож, читайте гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку, щоб знати, якими будуть ваші стосунки в найближчі дні.

Читайте детальніше про кохання та стосунки всіх знаків Зодіаку на тиждень 25 – 31 травня 2020 року.

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Любовний гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 року для Овна

Цього тижня Овни можуть зруйнувати свої стосунки. А все тому, що вони готові відмовитися від боротьби та припинити спроби вирішити конфлікт. Експерти рекомендують шукати підтримку в спілкуванні з близькими людьми: зателефонуйте чи надійшліть смс, щоб поділитися з кимось думками. Це допоможе знайти упевненість в собі і зважитися на щось більш позитивне.

Прислухайтеся до астрологів: за період з 25 по 31 травня знайдіть час для розмов, розстановки пріоритетів і побудови міцних домовленостей. Без компромісів не буває, тому пошукайте їх у ваших стосунках.

Натомість вільні Овни можуть занадто сприйняти спробу легкого флірту або дружній комплімент. Але не варто будувати серйозні плани на людину, яка вас всього лиш посміхнулася.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 року для Тельця

У Тельців цей тиждень буде насиченим любовними переживаннями, а ваше кохання, спалахне яскравим вогнем. Проведіть хоча б один день на тижні з партнером. І навіть якщо ваша кохана людина далеко, вона точно знайде спосіб порадувати вас на вихідних. Але й ви не забувайте, що друга половинка теж чекає тепла і підтримки, особливо на карантині.

А самотні Тельці цього тижня мають великі шанси зав'язати знайомство, яке згодом переросте у справжню любов. Не варто опиратися долі, адже можливо саме в період з 25 по 31 травня ви випадково зустрічнете свою людину, а через десять років будете розповідати про цей день своїм дітям.



Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 року для Близнюків

Тимчасові труднощі можуть виникнути на цьому тижні в Близнюків. Тож, ваші стосунки з коханою людиною потребують того, щоб в них вдихяути нове життя. Зробіть все можливе, щоб відтворити атмосферу любові, свободи і щирості, якою були просякнуті ваші перші зустрічі. Близнюкам і їх партнерам треба частіше дивувати один одного і робити приємні сюрпризи.

Самотніх Близнюків цього тижня будуть оточувати чарівна атмосфера, любов і спокуса. Ви можете цим скористатися, щоб досягти своїх цілей та влаштувати побачення для важливої людини. ви зможете зачарувати нового обранця.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 року для Рака

Раків чекає приємний тиждень, все буде просто, спокійно і легко, а поруч з коханою людиною ще й сонячно. Тому обов'язково проведіть час з партнером. Буде особливо добре, якщо у вас вийде поговорити по душам і обговорити хвилюючі проблеми. А романтична вечеря може стати відмінним завершенням цього чудового і продуктивного тижня.

Якщо самотній Рак останнім часом шукає для себе ідеальні відносини, то саме цього тижня ви зможете зрозуміти, чого ж вам не вистачає для повного щастя. Стратегія, яку ви збудуєте здатна забезпечити перемогу на любовному фронті.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 року для Лева

Астрологи рекомендують Левам цього тижня у усіх конфліктах пора знайти компроміс. Якщо ваш партнер сприйняв щось занадто близько до серця – не варто дражнити його і грати на його нервах, Леву варто піти на поступки або ще краще знайти варіант, який влаштує обох.

А до кінця тижня радимо вибратися на романтичне побачення: запросіть свою кохану людину, наприклад, на прогулянку в парк чи літню терасу кафе, щоб вдосталь поспілкуватися та зарядитися енергією оточуючих.

Самотніх Левів у період з 25 по 31 травня чекають хороші перспективи: ви зможете зав'язати цікаве романтичне знайомство, а можливо, навіть зустріти свою любов на все життя.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 року для Діви

Цього тижня Діваму у спілкуванні зі своєю коханою людиною слід поводитися обережно, адже ви останнім часом дуже емоційні. Така напруга здатна в будь-який момент виплеснутися в сварку. Якщо ж Діва все-таки зірветься на другу половинку, то обов'язково не забудьте вчасно вибачитися. Це допоможе врятувати ситуацію, а спалах гніву випустить пар і дасть подивитися на речі під більш спокійним кутом.

І хоча конфлікти, начебто, залишилися позаду, щось заважає рухатися далі. Тому до кінця тижня можуть знову виникнути непорозуміння. Дівам доведеться проявити свою винахідливість, щоб налагодити відносини з партнером.

Одиноким Дівам цього тижня доведеться зробити нелегкий вибір, адже на любовному фронті все буде залежати лише від ваших дій і кроків. Залежно від того, яку тактику ви оберете, це призведе до перемоги або до повного провалу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 року для Терезів

У період з 25 по 31 травня Терези зможуть знайти зі своєю коханою людиною спільну мову, незважаючи на всі розбіжності. Головне – приймайте недоліки своєї половинки і цінуйте її неповорність. Якщо щось вас таки непокоїть, то прислухайтеся до того, що порадять знайомі і друзі.

Терезам, які не мають серйозних стосунків, цього тижня варто чекати на сюрприз від свого залицяльника. І не важливо, чи відчуваєте ви кохання до цієї людини, будьте вдячні за подарунок.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 року для Скорпіона

Цього тижня Скорпіонам потрібно задуматися над перспективами своїх відносин. Які почуття ви і ваша кохана людина відчуваєте один до одного? Спробуйте подивитися на речі тверезо, щоб краще уявляти собі ситуацію і свої дії на найближче майбутнє.

Якщо вам щось заважаєрухатися вперед, то докладіть всіх сил, аби скинути зі своїх плечей цей непотрібний вантаж, щоб почати жити і любити сьогоднішнім днем.

Одиноким Скорпіонам на цьому тижні може здатися, що ваш бій за серце коханої людини програно. Однак, опускати руки рано – у вас ще буде момент, який може докорінно змінити ситуацію. Ймовірно, все краще у вас ще попереду.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 року для Стрільця

Стрільці цього тижня будуть отримувати чарівну радість любові, яка буде наповнювати вас. Виділіть один день для коханої людини і ви будете мати прекрасний вечір, повний ніжності і пристрасті. Але не відкладайте з цим, бо до кінця тижні романтичні плани Стрільця можуть бути порушені якоюсь несподіваною подією, але ви впораєтеся зі всіма негараздами.

Самотнім Стрільцям цього тижня варто трохи стримувати свої почуття і пориви. Немає великої необхідності закидати об'єкт свого обожнювання подарунками і взагалі влаштовувати заради нього великі витрати. Ви не знаєте, чи зможете побудувати стосунки з цією людиною. Тому не спішіть, придивіться.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 року для Козерога

Астрологи запевняють, що цього тижня Козероги можуть здійснити свої грандіозні плани, але лише якщо візьметеся за них не поодинці, тому поділіться задуманим зі своєю коханою людиною. Ваш партнер може надати будь-яку підтримку, а разом ви обов'язково доб'єтеся успіху.

А до кінця тижня в справах любовних Козерогу пора зізнатися собі в чомусь важливому. Чи варто ховати від себе свої справжні почуття, якщо вони все одно стануть очевидними. Тож, наважтеся на серйозний крок і розкажіть про свої почуття.

Якщо ж Козеріг поки самотній, то цього тижня ви маєте всі шансм зустрітися з цікавою людиною і провести в йогокомпанії теплий, невимушений вечір. А можливо, з цього вийде щось навіть серйозніше.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 року для Водолія

Цього тижня Водоліям варто поділитися зі своєю коханою людиною своїми найпотаємнішими фантазіями. Це буде особливо до речі, якщо ваші відносини нині переживають складний період. І не забудьте поцікавитися тим, чого ваш партнер хоче в своїх найсміливіших мріях. Це допоможе обом подолати кризу і вдихне пристрасть і чуттєвість в стосунки.

Самотні Водолії, якщо цього тижня зібралися на "любовне полювання", не варто відлякувати вподобану людину відвертим фліртом. Куди ефективніше побути просто другом і цікавим співрозмовником, – це може стати найкращим початком майбутніх відносин. І розслабтеся, поводьтеся невимушено, нічого страшного, якщо ви поговорите з симпатичною людиною про природу і погоду.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 року для Риб

У період з 25 по 31 травня Рибам не варто ховатися від назрілих проблем. Якщо в ваших відносинах з коханою людиною намітилася тріщина, найгірше, що ви можете зробити – це спробувати ігнорувати її. Рибам слід поговорити зі своїм партнером відверто про те, що обох турбує. Тільки разом ви зможете знайти шляхи виходу з цієї ситуації.

В одиноких Риб цього тижня з'явиться шанс зустріти прекрасного принца чи принцесу своєї мрії. Любовна стріла Амура може поранити вас несподівано. Тож, це може стати початком нових великих відносин, а також великих змін, що знаменують новий етап в житті Риб.