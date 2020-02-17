Серія фільмів "Люди Ікс": в якій хронології дивитися

"Люди Ікс" – це серія фантастичних фільмів, яка з оригінальної трилогії перетворилася у серію сиквелів, приквелів, а також в окрему частину фільмів про Росомаху і навіть мутанта Дедпула. Для глядача, який не бачив жодної частини, але мріє дізнатися, що воно таке – франшиза буде справжнім вінегретом. Тому редакція LifeStyle 24 вирішила пояснити, у якій хронології дивитися фільми "Люди Ікс".

Ні для кого не секрет, що компанія Disney купила студію 20th Century Fox, яка раніше займалася зйомками серії фільмів про Людей Ікс. Це стало спричиненням чуток, що студії Marvel нібито повернулися права на активи.

До речі: Студія Disney почала роботу над фільмом "Аладдін 2"

А саме тому, цілком ймовірно, що нові стрічки про мутантів ми ще побачимо на великому екрані. А поки що пропонуємо вам розібратися з хронологією серії фільмів "Люди Ікс".

Франшиза "Люди Ікс", в основу якої лягли комікси Marvel, відрізняється нелінійним таймлайном. Чого не скажеш про інші фільми кіновсесвіту Marvel. Творці "Людей Ікс" могли перезапускати епізод у вигляді приквел-трилогії, до якої просто додавали нових акторів і відправляли їх то в минуле, то в майбутнє. Саме через це хронологія "Людей Ікс" дещо заплуталася. А тому редакція LifeStyle 24 вирішила пояснити новеньким у кіновсесвіті Людей Ікс, в якій частині про що розповідається, а також в якій послідовності дивитися.

Хронологія фільмів про Людей Ікс

1. "Люди Ікс: Перший клас" (X-Men: First Class) (2011)

У цьому фільмі події розгортаються у 1962 році.

Сюжет цієї частини є прямим продовженням першого епізоду "Люди-Х" (2000). Він повертає глядача в минуле до того моменту, коли головний герой перебував у концтаборі. Однак, попри існування старих і нових мутантів, основа фільму побудована на становленні Магнето, а також на тому, як проходив процес засновування школи для дітей-мутантів. Також фанати саги зможуть дізнатися, що ж насправді сталося між двома нерозлучними друзями і що призвело до їхнього розколу. Зворушлива історія дружби між кардинально різними особистостями, Ксав'єр і Магнето, не залишать глядачів байдужими.

Люди Ікс: Перший клас: трейлер дивитися онлайн

2. "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" (2014)

Дія відбувається в 1973 році (і, паралельно, в 2023).

За сюжетом фільму, у недалекому майбутньому, у 2023 році, мутантам загрожує вимирання через роботів, яких створили люди. А все через те, що створені людьми Правоохоронці вийшли з-під контролю і згуртувалися проти своїх творців. Аби врятувати все живе, що є на планеті і запобігти катастрофі, мутанти на чолі з добрим професором Ксав'єр вирішують переміститися у минуле (1973). Вони хочуть докласти усіх зусиль, аби попередити самих себе та уникнути загибелі в майбутньому. Однак переміститися на п'ятдесят років в минуле вдається лише Росомасі. Він знаходить молодого Ксав'єра і вмовляє його допомогти у звільненні Магнето та об'єднанні інших мутантів.

Люди Ікс: Дні минулого майбутнього: трейлер дивитися онлайн

3. "Люди-Х: Росомаха" (2009)

Дія розгортається фактично у трьох часових відрізках – 1845 рік (передісторія), в епоху В'єтнамської війни, а також головні події розгортаються у 1981 році.

Фільм 2009 року вважається першим приквелом до оригінального фільму "Люди Ікс" (2000), який розповідає історії кожного героя окремо.

Сюжет фільму "Люди Ікс: Початок. Росомаха" розгортається у Канаді у 1845 році. Після смерті батька маленькі хлопчики Джеймс і його зведений брат тікають з дому, після чого вони розкривають у собі надздібності. Їм доведеться чимало пройти разом, тримаючись пліч-о-пліч. Навіть за вбивство, якого ті не скоювали, вони відповідатимуть разом.

Якось у в'язниці братів відвідує полковник Вільям Страйкер, який пропонує особливим хлопцям приєднатися до його команди і разом з ними вирушити на пошуки уламків метеорита. Ті погоджуються, навіть не здогадуючись, що на них чекає попереду.

Люди-Х: Росомаха: трейлер дивитися онлайн

4. "Люди Ікс: Апокаліпсис" (2016)

Події відбуваються в 1983 році.

В одній із найновіших частин франшизи людство знову зіткнеться зі смертю через істот з надздібностями. Проте тепер їхня дуель за виживання може дійсно стати останньою. Єдиною надією для людей стали професор Ксав'єр і могутні Люди Ікс.

Колись давно мутант Апокаліпсис був Богом, проте кілька останніх тисяч років він провів уві сні через закляття, яке завадило йому переселитися у його нове тіло. Однак, прокинувшись від сну, у 1983 році, він отримав довгоочікуваний щит і отримав нове ім'я – Ен Сабах Нур. Тепер він став практично невразливим. Що найцікавіше, у помічники чудовиську приєднується Магнето зі своїми соратниками. Усі, хто причетний до боротьби, добре розуміють, що комбо їхніх здібностей може зруйнувати все, що завгодно. Тому перед Ксав'єром та його учнями поставлена відповідальна мета – врятувати людство від загибелі.

Люди Ікс: Апокаліпсис: трейлер дивитися онлайн

5. "Люди Ікс: Темний Фенікс" (2019)

Події у фільмі розгортаються майже через 10 років після дії у стрічці "Люди Ікс: Апокаліпсис".

Головні герої попередньої по таймлайну частини Містік, Звір, Шторм, Нічний Змій і Ртуть стають національними героями. Їхній учитель Ксав'єр також не страждає від браку популярності, враховуючи, що він потрапив на обкладинку журналу Time. Лідер команди героїв відчув свої амбіції, після чого вирішив відправляти своїх учнів-мутантів на більш небезпечні та дещо екстремальні місії. Під час виконання одного з завдань Люди Ікс відправляться в космос, де через сплеск сонячної енергії у Джин Ґрей пробудиться зловісна сила — Фенікс.

Люди Ікс: Темний Фенікс: трейлер дивитися онлайн

6. "Люди Ікс" (2000)

У фільмі, що поклав початок всій франшизі, дія розгортається у 2000 році.

В центрі сюжету – недалеке майбутнє. Людству стає відомо, що поряд з ними живуть надістоти – мутанти, деякі з яких не надто відрізняються від звичайних людей, а деякі можуть налякати своїм зовнішнім виглядом. Усвідомлення того, що вони ділять свою територію з надістотами змушує їх шукати різні способи відгородження від мутантів. Ще більше дров у вогонь підкидає злісний професор Магнето, який за допомогою групи мутантів постійно скоює злочини. А його колишній найкращий друг Ксав'єр, який також є мутантом, з усіх сил намагається зберегти мир між людьми та мутантами.

Люди Ікс: трейлер дивитися онлайн

7. "Люди Ікс 2" (2003)

Події відбуваються через 3 роки після подій попереднього фільму.

Невідомий мутант здійснює замах на президента США в Білому домі. Інші мутанти, які тепер називаються Людьми Ікс, дізнаються про це з телевізійних новин. Після потужної атаки від невідомого положення мутантів у суспільстві стає ще більш пригніченим. Вони впевнені, що в замаху замішаний злісний професор Магнето. Однак Ксав'єр заперечує їхні підозри. Тим часом вчений Вільям Страйкер, колишній військовий, який полюбляв проводити експерименти над мутантами, задумав черговий підступний план. Людям Ікс доведеться протистояти новим ударам і врятувати не тільки себе, але і все людство.

Люди Ікс 2: трейлер дивитися онлайн

8 . "Люди Ікс: Остання битва" (2006)

Сюжет фільму розгортається через деякий час після подій, що були показані в попередньому епізоді. Усе, що відбулося, призвело до того, що між учнями Ксав'єра з'явилося багато розбіжностей. Після смерті Джин Грей її хлопець на прізвисько Циклоп відправляється на місце її загибелі. Сам того не бажаючи, він стає свідком воскресіння Джин в образі Темного Фенікса,. Він розуміє, що його кохана перейшла на абсолютно новий рівень мутації.

Ксав'єр також усвідомлює те, що тепер Джин Грей неймовірно сильна та ніким некерована. Це ставить під удар все людство, яке вони з такими зусиллями оберігають. Тим часом людям вдається віднайти ліки, які здатні перетворити всіх мутантів на звичайних людей без унікальних надздібностей. Суспільство не підозрює, що на межі їхнє існування та вирішальна битва між Ксав'єром і Магнето.

Люди Ікс: Остання битва: трейлер дивитися онлайн