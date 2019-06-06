"Люди Ікс: Темний Фенікс": трейлер та сюжет фільму

Вже сьогодні, 6 червня, в українських кінотеатрах відгримить прем'єра фільму "Люди Ікс: Темний Фенікс" (Dark Phoenix). Кінострічці прогнозують чималий успіх, адже на її появу чекали мільйони кіноманів.

Серія фільмів про супергероїв тепер поповнилась ще одним. Кінострічка буде дещо відрізнятись від 11 інших серій популярної франшизи.

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Відомо, що режисером фільму став Саймон Кінберг, а головні ролі зіграли Дженніфер Лоуренс, Софі Тернер, Джессіка Честейн, Еван Пітерс, Джон Макевой, Ніколас Холт, Майкл Фассбендер. Такий зірковий склад вже вражає прихильників серії фільмів "Люди Ікс".

За сюжетом, глядачі зможуть побачити події 1992 року. Роль Фенікса зіграла акторка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер. Її героїню, Джин Грей, під час порятунку вражає таємнича космічна сила, що вмить робить її неймовірно сильною і небезпечною для інших. Дівчина перестає себе контролювати і заподіює шкоду своїм близьким.

Вона – це гнів і біль. Втрачаючи контроль над собою, завдаючи болю тим, кого найбільше кохає, Джина Грей починає руйнувати матерію, що тримає Людей Ікс докупи,

– йдеться в анонсі.

Відтак, Люди Ікс отримують складне завдання – врятувати Землю від мутантів, що прагнуть захопити галактику, та повернути колишню Джин Грей.



"Люди Ікс: Темний Фенікс": офіційний кадр з фільму

Світова прем'єра кінострічки запланована на 7 червня 2019 року. В Україні ж фільм можна буде подивитись з 6 червня.

"Люди Ікс: Темний Фенікс": дивитись трейлер фільму онлайн