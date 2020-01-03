Мадонна підтвердила роман з танцівником, молодшим на 35 років: промовисті фото

61-річна музична легенда вирішила, що не варто приховувати стосунки, про які чутки в мережі не стихають вже впродовж двох тижнів. Американська співачка відправилася на сімейний відпочинок до Маямі разом з бойфрендом Ахламаліком Вільямсом. Зірка поділилася романтичними кадрами на сторінках соціальних мереж.

Артистка почала зустрічатись із 26-річним танцівником свого шоу-балету Ахламаліком Вільямсом. І поки папараці намагалися здобути якомога більше фотодоказів романтичних взаємин, а батьки коментували різницю у віці пари, Мадонна влаштувала родинний відпочинок з дітьми та новим обранцем.

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Днями на особистій сторінці зірки в інстаграмі з'явилися промовисті кадри, на яких вона постала з Ахламаліком Вільямсом. Так Мадонна підтвердила численні чутки та нарешті оприлюднила свої стосунки. Відео, на якому діти разом з бойфрендом матері насолоджуються океаном, викликало шквал обговорення в мережі.

Сімейна водна терапія,

– прокоментувала співачка.

Також Мадонна поділилася світлинами зі спільного відпочинку на яхті.

Прощаємося з 2019! І продовжуємо плавати з акулами,

– написала знаменитість.



Мадонна з обранцем Ахламаліком Вільямсом / Instagram / @madonna



Мадонна з обранцем Ахламаліком Вільямсом / Instagram / @madonna

Батьки хлопця, які навіть молодші за його кохану, розповіли, що пара познайомилась у 2015 році, коли танцівник брав участь у талант-шоу. Тоді Мадонна заявила, що хоче бачити талановитого Ахламаліка Вільямса у своєму шоу-балеті. Під час одного з турне вони почали зустрічатись як пара. Вже за кілька місяців роману Мадонна познайомила бойфренда зі своїми дітьми.

Нагадаємо, що вперше світ дізнався про роман Мадонни та Ахламаліка Вільямса всередині грудня 2019 року. Пару сфотографували папараці під час їхнього відпочинку в Маямі.