Мадонна приголомшила епатажним вчинком: відео

Днями американська співачка опублікувала у своєму інстаграмі провокативне відео. На ньому зірка приймає крижану ванну, а після – випиває склянку власної сечі. За її словами, ці процедури допомагають їй відновити сили та тримати м'язи в тонусі.

Королева попмузики не перестає дивувати шанувальників не лише своїми вокальними здібностями, а й звабливим тілом. У свої 61 Мадонна розкута та сексуальна. Її гастрольні тури завжди супроводжуються справжнім шоу й танцювальними постановками на сцені.

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Вчора зірка поділилася із шанувальниками секретом своєї молодості. На сторінці в інстаграмі вона опублікувала відео, на якому занурюється у крижану ванну. Так вона розслабляється після виступів свого концертного туру "Madame X".

Терапія для мадам. 41 градус – найкраща температура для травм,

– підписала Мадонна допис.

Після такого відчайдушного вчинку співачка наважилася на ще один радикальний крок. Мадонна зігрілася не гарячим чаєм, а склянкою власної сечі.

До слова, до методів боротьби з синцями, шляхом занурення до крижаної ванни, вдавалася й інша попдіва. Лелі Гага проводила подібні процедури після падіння зі сцени під час концерту в Лас-Вегасі.

Мадонна досить часто привертає увагу широкої аудиторії неординарною поведінкою. Нещодавно вона показала, як готується до виходу на сцену. У гримерці зірка розігріває голосові зв'язки у той час, як їй роблять макіяж. Вокальні розминки зірка проводила у досить відвертому образі – лежачи та в мереживній білизні.