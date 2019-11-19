Мадонна приголомшила епатажним вчинком: відео

476 Читать новость на русском
Епатажна співачка Мадонна / Instagram /@madonna

Днями американська співачка опублікувала у своєму інстаграмі провокативне відео. На ньому зірка приймає крижану ванну, а після – випиває склянку власної сечі. За її словами, ці процедури допомагають їй відновити сили та тримати м'язи в тонусі.

Королева попмузики не перестає дивувати шанувальників не лише своїми вокальними здібностями, а й звабливим тілом. У свої 61 Мадонна розкута та сексуальна. Її гастрольні тури завжди супроводжуються справжнім шоу й танцювальними постановками на сцені. 

Читайте також: Прихильник Мадонни подав на неї до суду: відома причина

Вчора зірка поділилася із шанувальниками секретом своєї молодості. На сторінці в інстаграмі вона опублікувала відео, на якому занурюється у крижану ванну. Так вона розслабляється після виступів свого концертного туру "Madame X". 

Терапія для мадам. 41 градус – найкраща температура для травм,
– підписала Мадонна допис. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Після такого відчайдушного вчинку співачка наважилася на ще один радикальний крок. Мадонна зігрілася не гарячим чаєм, а склянкою власної сечі. 

До слова, до методів боротьби з синцями, шляхом занурення до крижаної ванни, вдавалася й інша попдіва. Лелі Гага проводила подібні процедури після падіння зі сцени під час концерту в Лас-Вегасі. 

Мадонна досить часто привертає увагу широкої аудиторії неординарною поведінкою. Нещодавно вона показала, як готується до виходу на сцену. У гримерці зірка розігріває голосові зв'язки у той час, як їй роблять макіяж. Вокальні розминки зірка проводила у досить відвертому образі – лежачи та в мереживній білизні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Захоплені українські кораблі обпливають Крим і прямують в Очаків: карта
сьогодні
5807
Теги: LifeStyle Мадонна Новини LifeStyle Секрети краси і молодості
Коментарі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 найкращих комедій 2018-2019 років на думку глядачів: яскрава підбірка
18 листопада 16:40 5 найкращих комедій 2018-2019 років на думку глядачів: яскрава підбірка
Марта Вересюк 1999
Пуховик – як носити головний тренд зими: огляд люксових брендів і мас-маркету
18 листопада 11:21 Пуховик – як носити головний тренд зими: огляд люксових брендів і мас-маркету
Анастасія Манюхіна 1201
Руслана Писанка святкує день народження: 5 фактів про знамениту акторку
17 листопада 17:31 Руслана Писанка святкує день народження: 5 фактів про знамениту акторку
Юлія Михайлова 5023
Рейчел Мак-Адамс – 41: лайфхаки краси від голлівудської акторки
17 листопада 11:01 Рейчел Мак-Адамс – 41: лайфхаки краси від голлівудської акторки
Юлія Девда 2980
Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
16 листопада 17:08 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 28050
Новини
Більше новин
Залиште відгук