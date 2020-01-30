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Мадонна відновила виступи: чому зірка заборонила фанам користуватися смартфонами

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Мадонна / Instagram / @madonna

Популярна американська попспівачка Мадонна під час світового турне скасувала декілька концертів через стан здоров'я. Вчора, 29 січня, стало відомо, що зірка повернулася на сцену в Лондоні.

61-річна артистка відправилася у міжнародний тур в підтримку шоу Madame X ще минулого року. Тоді артистка скасувала низку концертів через погане самопочуття. У новому році вона відмінила виступ у зв'язку із травмою коліна і порваними зв'язками. Проте в середу, 29 січня, повернулася на сцену у лондонському Palladium. Про це повідомляє видання Sky News.

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Співачка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі відео своєї дочки Естер, яка грала за лаштунками перед концертом.

Мадонна написала під публікацією: "Готуємося до нашого першого шоу в Лондоні!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

На цьому концерті знаменитість виступала з бандажем на коліні. Загалом в Лондоні заплановано 13 концертів, проте ніхто не може з впевненістю сказати, що вони всі відбудуться. За рекомендацією лікарів Мадонні довелося скасувати вже 10 з 93 виступів.

Прихильники зраділи поверненню світової зірки, проте на концерті на них чекав сюрприз. Глядачам заборонили використовувати мобільні телефони та розумні годинники. Мадонна назвала це унікальним художнім досвідом, більш "інтимним і захопливим".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Мадонна
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