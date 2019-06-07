Мадонна випустила новий кліп на пісню Dark Ballet: відео

Американська виконавиця Мадонна, яка 18 травня виступила на пісенному конкурсі Євробачення-2019 і спровокувала низку скандалів, випустила відеокліп на пісню Dark Ballet з нового альбому Madame X.

Новий відеокліп був опублікований на YouTube-каналі співачки у четвер, 6 травня.

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Реліз альбому Madame X запланований на 14 червня цього року, у який ввійдуть 15 треків. У відеокліпі Мадонни популярний травесті-репер Міккі Бланко, який є борцем за права ЛГБТ. В кінці відео показано цитату артиста.

Я ходив по цій землі, чорний, і належав до квір-спільноти та ВІЛ-позитивний, але жодна образу на мою адресу не була такою сильною, як та надія, яку я ношу в собі,

– йдеться у ролику.

Що цікаво, частину з нової пісні Dark Ballet Мадонна заспівала під час свого виступу на міжнародному конкурсі Євробачення-2019 між виконанням нової композиції Future та 9-річної давності Like A Prayer.

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Мадонна – Dark Ballet: дивіться відеокліп