Мадонна влаштувала вечірку в Лондоні: нові фото зірки з бойфрендом

Останні місяці життя культової співачки видалися надзвичайно насиченими гастролями та концертними шоу. Її грандіозний тур Madame X завершиться виступом у Парижі вже 8 березня. Проте зірка вирішила відзначити успішну творчу діяльність вже у Лондоні, зібравши найближче оточення на гучну вечірку.

У свої 61 рік зірка виснажує себе численними перельотами та насиченим графіком. Вона відгриміла з феєричними шоу в десятках міст по всьму світу. Під час гастролей вона неодноразово відчувала фізичне та моральне виснаження, що призводило до скасування не одного концерту. Проте її тур Madame X добігає кінця й після восьми потужних виступів у Лондоні знаменитість вирішила нагородити себе гучним святкуванням разом з рідними та близькими.

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На особистій сторінці Мадонни в інстаграмі з'явилася серія ексклюзивних знімків, на яких вона позує разом з донькою Лурдес та обранцем танцівником свого шоу-балету Ахламаліком Вільямсом. Родина вирішила підтримати зірку в її нелегкій творчій діяльності.

Дякую Лондону… Ви були фанатичними. Не могла би зробити це без підтримки всіх моїх близьких,

– публічно зізналася Мадонна.



Мадонна влаштувала вечірку в Лондоні / Instagram / @madonna

Гастролі дійсно видалися для 61-річної виконавиці надто напруженими. Через проблеми зі здоров'ям вона скасувала дев'ять запланованих концертів в рамках міжнародного туру на підтримку нового альбому Madame X. Проте зірка знайшла у собі сили продовжити творити заради відданих фанів по всьому світу.

Як виявилося, справжньою опорою у переломні моменти ставали 23-річна Лурдес та 26-річний Ахламалік Вільямс, який підтримував кохану в складі її шоу-балету. Так, поряд з донькою й бойфрендом Мадонна позувала на вечірці в Лондоні. Вона традиційно не стримує емоцій та не приховує своїх палких почуттів. Саме тому її профіль в інстаграмі поповнився черговим кадром поцілунку з Ахламаліком Вільямсом.



Мадонна з донькою Лурдес на вечірці в Лондоні / Instagram / @madonna



Мадонна з бойфрендом Ахламаліком на вечірці в Лондоні / Instagram / @madonna



Мадонна з бойфрендом Ахламаліком на вечірці в Лондоні / Instagram / @madonna