Мадонна запалила яскравим виступом на Євробаченні-2019 в Ізраїлі: відео

Американська виконавиця Мадонна стала зірковою гостею цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення в Тель-Авіві. Її виступ обійдеться в 1 мільйон доларів, але всі витрати вирішив на себе взяти місцевий мільярдер Сильван Адамс. Відтак зірка вийшла на головну сцену Ізраїлі у фіналі шоу.

Як і повідомлялось раніше, Мадонна виступила з двома піснями в фіналі Євробачення-2019. Незважаючи на приліт виконавиці в Ізраїль за кілька днів до конкурсу, її виступ стояв під питанням, адже вона торді ще навіть не підписала контракт. Також раніше виникали розбіжності в команди співачки та організаторів конкурсу, адже Мадонна хотіла виконати свій невиданий сингл, який присвятила політиці США. Через це продюсери шоу просили виключити цю пісню з програми виступу в Тель-Авіві.

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Схоже, все налагодилось і зірка все ж змогла здивувати європейських глядачів на головному музичному конкурсі. Вона виконала нову пісню в традиційних епатажних костюмах. Перед глядачами Мадонна постала у чорній накидці та з пов'язкою на оку.

Євробачення-2019: дивіться відео фіналу конкурсу – виступ Мадонни

Відео буде згодом

Вже під час другої композиції Future поп-діва зняла накидку та залишилась у сексапільній сукні. Мадонна з танцівниками ритмічно станцювала та показала незабутнє шоу. Вкінці зірка постала із учасником українського шоу "Танцюють всі" Даніелем Сібіллі.

Євробачення-2019: дивіться відео фіналу конкурсу – Мадонна заспівала трек Future

Відео буде згодом

Раніше Мадонна публікувала на своїй сторінці в Instagram короткі відео підготовки до виступу, на яких шанувальники змогли побачити деталі її сценічного костюма.