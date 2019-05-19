Мадонна запалила яскравим виступом на Євробаченні-2019 в Ізраїлі: відео

170 Читать новость на русском
Мадонна на Євробаченні 2019 - відео виступу у фіналі Євробачення
Мадонна на Євробаченні-2019 / Фото з відкритих джерел

Американська виконавиця Мадонна стала зірковою гостею цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення в Тель-Авіві. Її виступ обійдеться в 1 мільйон доларів, але всі витрати вирішив на себе взяти місцевий мільярдер Сильван Адамс. Відтак зірка вийшла на головну сцену Ізраїлі у фіналі шоу.

Як і повідомлялось раніше, Мадонна виступила з двома піснями в фіналі Євробачення-2019. Незважаючи на приліт виконавиці в Ізраїль за кілька днів до конкурсу, її виступ стояв під питанням, адже вона торді ще навіть не підписала контракт. Також раніше виникали розбіжності в команди співачки та організаторів конкурсу, адже Мадонна хотіла виконати свій невиданий сингл, який присвятила політиці США. Через це продюсери шоу просили виключити цю пісню з програми виступу в Тель-Авіві.

Читайте також: Євробачення-2019: Мадонна представила нову пісню, з якою виступить у фіналі

Схоже, все налагодилось і зірка все ж змогла здивувати європейських глядачів на головному музичному конкурсі. Вона виконала нову пісню в традиційних епатажних костюмах. Перед глядачами Мадонна постала у чорній накидці та з пов'язкою на оку. 

Євробачення-2019: дивіться відео фіналу конкурсу – виступ Мадонни

Відео буде згодом 

Вже під час другої композиції Future поп-діва зняла накидку та залишилась у сексапільній сукні. Мадонна з танцівниками ритмічно станцювала та показала незабутнє шоу. Вкінці зірка постала із учасником українського шоу "Танцюють всі" Даніелем Сібіллі. 

Євробачення-2019: дивіться відео фіналу конкурсу – Мадонна заспівала трек Future

Відео буде згодом

Раніше Мадонна публікувала на своїй сторінці в Instagram короткі відео підготовки до виступу, на яких шанувальники змогли побачити деталі її сценічного костюма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

 

blog_ava
Зеленський звернувся до киян через інавгурацію та пообіцяв нардепам незручності: відео
18 травня
5085
Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2019 Новини Ізраїля Музика Мадонна
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Шахрайки": римейк на римейк комедії з Енн Гетевей у головній ролі
18 травня 17:38 "Шахрайки": римейк на римейк комедії з Енн Гетевей у головній ролі
Юлія Ліпенцева 322
Шлюб мистецтва і технологій: чому обов'язково треба відвідати "Майстерню світла" у Парижі
18 травня 16:30 Шлюб мистецтва і технологій: чому обов'язково треба відвідати "Майстерню світла" у Парижі
Наталія Печерська 223
Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин
18 травня 15:32 Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин
238
Топ-5 кращих музеїв Європи з абсолютно безкоштовним входом: захопливі фото
18 травня 11:30 Топ-5 кращих музеїв Європи з абсолютно безкоштовним входом: захопливі фото
Юлія Гілей 712
Топ-15 чудернацьких музеїв світу, які вас здивують своїм існуванням
18 травня 10:30 Топ-15 чудернацьких музеїв світу, які вас здивують своїм існуванням
Наталія Печерська 5701
Новини
Більше новин
Залиште відгук