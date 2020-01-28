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Мадонна звернулася до Жана-Поля Готьє: Що б ти не робив далі – це буде геніально

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Співачка Мадонна / Instagram / @madonna

Один із найвидатніших дизайнерів Жан-Поль Готьє заявив, що завершує свою кар'єру у світі моди. За кілька днів після показу останньої кутюрної колекції до легенди звернулася Мадонна, яка була музою для модельєра. Попдіва доповнила слова вдячності спільними архівними кадрами.

Під час Паризького тижня моди французький дизайнер Жан-Поль Готьє відзначив 50-річчя своєї культової діяльності. Провокативному модельєру вдалося створити справжню епоху в модній індустрії. Однією з найбільших поціновувачок творчості кутюр'є стала не менш легендарна Мадонна. 

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Зірка неодноразово поставала у вбранні Жана-Поля Готьє під час своїх приголомшливих концертних шоу. Дизайнер створював образи спеціально для Мадонни. За часи спільної роботи їх об'єднала не лише любов до вишуканих провокацій та високої моди, а й справжня дружба. 


Мадонна з Жаном-Полем Готьє / Instagram / @jpgaultierofficial

Попдіва не могла оминути увагою таке резонансне рішення кутюр'є, який гучно йде зі світу фешн-індустрії після грандіозного показу в романтичній французькій столиці. Мадонна на сторінках інстаграму звернулася до Жана-Поля Готьє, доповнивши зворушливі слова не менш чуттєвими кадрами. 

Жан-Поль. Що б ти не робив далі – це буде геніально! Я так вдячна за співпрацю з тобою і за наші численні неймовірні модні пригоди впродовж багатьох років! Немає нікого, хто був би схожий на тебе. І ніколи не буде! Твоє серце, твій талант, твій гумор. Ти єдиний в своєму роді,
– написала зірка. 


Мадонна з Жаном-Полем Готьє / Instagram / @madonna


Мадонна з Жаном-Полем Готьє / Instagram / @madonna

Пропонуємо переглянути, у яких вбраннях від легендарного кутюр'є красувалась Мадонна під час своїх концертних турів та запаморочливих виходів на червоних доріжках. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Мадонна Стиль і мода
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