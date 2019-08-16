Мадонні виповнився 61 рік: принципи поп-діви, продиктовані життям

16 серпня 61 рік святкує американська співачка, танцівниця, режисерка та благодійниця Мадонна. З такої нагоди LifeStyle 24 розповідає про Топ-5 принципів життя королеви поп-музики та ікони стилю.

Про успіх

Рекордсменкою Мадонна є не лише за кількістю видів діяльності, де бере активну участь, чи обсягом свого майнового стану, який зараз перевищує 1 мільярд доларів. Сьогодні поп-діву вважають найуспішнішою артисткою в історії музики, світові продажі альбомів якої перевищили 300 мільйонів екземплярів. У її скарбничці – 7 премій "Греммі". А у 1998 році співачку включили у "Книгу рекордів Гіннеса", адже їй належить найдовша безперервна серія синглів, що опинилися на вершині тодішніх чартів, – з "Like a virgin" (1984) по "Secret" (1994).

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Через десять років Мадонні вдається підкорити ще одну професійну вершину: восьмий світовий тур "Sticky and Sweet Tour", який стартував у серпні, зібрав 408 мільйонів доларів, що дозволило йому посісти другу сходинку серед таких, в які їздили інші зірки (за кількістю виручених коштів з масштабного музичного дійства її обійшли Rolling Stones, які влаштували турне у 2005-2007 роках, де «наспівали» на майже 560 мільйонів доларів).

Дивіться кліп Мадонни Secret:

Такі досягнення Мадонна пояснює не лише працьовитістю, притаманну їй, а й оточенням, зокрема тим, яке часто не підтримувало зірку.

Особливо хочу подякувати тим людям, які не вірили в мене. Саме їм я зобов’язана всією своєю кар’єрою,

– казала співачка під час церемонії вступу у Зал рок-н-ролу, куди її офіційно зарахували 10 березня 2008 року.

Про бажання навчатися нового

Поп-діва вважає себе трудоголіком і не уявляє життя без роботи. В одному з інтерв’ю співачка зізнавалася, що вистачає дня-двох без продуктивних професійних і спортивних занять, як вона починає нудьгувати.

Допис, поширений Madonna (@madonna) 19 Чер 2018 р. о 5:39 PDT

"Не збираюся применшувати темп, оскільки є допитливою і стараюся мало не щодень вдосконалювати себе у тому, що добре вмію, також люблю дізнаватися щось нове. Цьому сприяють люди, які знають більше, ніж я, завдяки яким я маю шанс на самовираження", – зізнається Мадонна.

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Зокрема, Кабала (філософське вчення юдаїзму), якою свого часу захопилася зірка, швидко стала трендом і серед інших селебріті таких, як родини Бекхемів, колишньої пари Демі Мур та Ештона Катчера.

Про сім’ю

Мадонна є матір'ю шістьох дітей: двох біологічних – 22-річної Лурдес та 18-річного Рокко і чотирьох прийомних: 12-річних Девіда Банда й Мерсі Джеймс, а також п'ятирічних близнючок Стелли та Естер. Попри насичений робочий графік, поп-діва, все-таки, розуміє, що важливим є знаходити час на виховання у них доброти та вміння співчувати: "Я просто хочу, аби всі вони виросли хорошими людьми, які з гідністю й повагою ставляться до інших людей, незалежно від їхнього кольору шкіри, релігії чи статі".

Допис, поширений Madonna (@madonna) 18 Сер 2017 р. о 7:20 PDT

Допис, поширений Madonna (@madonna) 24 Жов 2017 р. о 11:54 PDT

Щодо життя особистого, то співачка зустрічалася із французьким танцюристом Брахімом Зайбатом. Перед цим у неї були стосунки з моделлю Хесусом Лусом, майже десять років перебувала у шлюбі з англійським режиссером Гаєм Річчі, а вперше під вінець, у 1985 році, пішла з актором Шоном Пеном.

Про здоров’я

Для Мадонни його основа – це правильне харчування та достатня кількість фізичних навантажень. Для того, щоби тримати тонус, зірка тренується щодня по декілька годин, надаючи перевагу заняттям з йоги і танцювальним програмам. Щодо їжі, то співачка обирає так звані «живі» продукти: рибу, морепродукти, птицю, а також овочі й фрукти. Не відмовляється зірка і від каші з цільних злаків, яку варить на воді. Мадонна любить жартувати: "Я ніколи не буду товстою!". Проте, дивлячись на підібраний спосіб життя, можемо припустити, що це не слова, викинуті на вітер.

Допис, поширений Vogue Italia (@vogueitalia) 1 Сер 2018 р. о 3:58 PDT

Про красу

І хоч за десятки років своєї співочої кар’єри Мадонна неодноразово лягала під ніж хірургів та робила ботексні ін’єкції, все ж, поняття краси поп-діва визначила і у філософському вимірі. Фізичну жінка вважає ефемерною, адже більше важить те, як ви "підживлюєте" таку властивість всередині себе і у вашій свідомості.

Впевненість у собі, яка переплітається з досягненням ваших цілей, – ось що справді прекрасно,

– переконана Мадонна.