Махінації на Євробаченні-2019: скандальні квитки на фінал шоу будуть анульовані

Вже 18 травня 2019 року весь світ дізнається ім'я переможця вокального конкурсу Євробачення-2019. Та поки Ізраїль готується до шоу, розгорівся чималий скандал щодо квитків на фінал конкурсу. Зокрема, в агентстві Leean заявили, що всі квитки, які намагаються продати за завищеними цінами, будуть анульовані.

Що сталось з квитками на Євробачення-2019

Євробачення-2019, грандіозний фінал якого прогримить в ізраїльському Тель-Авіві, обросло черговим резонансним скандалом. Сотні найкращих квитків намагались передати представникам міжнародної еліти за суттєво завищеними цінами, відтак їх продаж раптово припинили.

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Скандальні махінації помітили 28 лютого, коли квитки тільки поступили у продаж. І хоч за можливість стати глядачем грандіозного шоу потрібно заплатити від 280 до 490 євро, найкращі місця розкупили всього за декілька хвилин. Згодом представники агентства Leean виявили, що десятки квитків були продані впливовим працівникам ЗМІ та спортивним функціонерам, а не громадськості, що суперечить правилам проведення Євробачення-2019.

Реакція організаторів шоу

Як повідомляє The Times of Israel, на такі махінації вже відреагувала ізраїльська влада, правоохоронці та агентство, яке займається продажем квитків. Так, представники Leean заявили, що такі махінації не припустимі та порушують встановлені правила. Агентство офіційно звернулось до власників 300 квитків з проханням повернути їх, адже навіть при повній оплаті вони будуть анульовані.

Продаж квитків онлайн або через касу на півфінали і фінал Євробачення має бути скасований, а квитки повинні бути повернуті для реалізації відповідно до правил Kan,

– йдеться в заяві.

Наразі справу розслідує ізраїльська поліція. Правоохоронці поступово встановлюють імена осіб, які причетні до махінації з квитками на Євробачення-2019.

Водночас вітчизняні прихильники вокального шоу навряд чи поїдуть до Ізраїля. Все тому, що Україна офіційно відмовилась від участі в Євробаченні-2019 через резонансний скандал зі співачкою MARUV.

Що відомо про скандал навколо Євробачення-2019

Перемога епатажної MARUV у фіналі Нацвідбору Євробачення-2019 обернулось великим скандалом, який сколихнув весь український шоу-бізнес. Представників Суспільного мовлення обурило те, що співачка гастролює у Росії і має заплановані концерти в Санкт-Петербурзі та Москві. Окрім цього, права на пісню Siren Song, з якою MARUV повинна була виступити в Ізраїлі, належать російській компанії Warner Music Russia.

Після кількох годин перемовин артистка угоду все ж не підписала. Згодом MARUV заявила, що не скасування гастролей в Росії стали причиною її відмови від Євробачення-2019, а зовсім інші умови договору, які вона вирішила не називати.

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ), згідно з правилами Нацвідбору, запропонувала колективу Freedom-Jazz замінити MARUV, адже саме вони зайняли другий щабель у конкурсі. Однак гурт відмовився від такої пропозиції. Слідом за харизматичними вокалістками інші фіналісти теж вирішили не їхати на Євробачення-2019. Відтак НСТУ офіційно заявило, що у 2019 році Україна не братиме участь у вокальному шоу.