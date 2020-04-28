Маски українського бренду ввійшли до рейтингу Forbes, як найкреативніші

Світові будинки мод пристосували нові колекції під сучасні умови пандемії та перетворили захисні маски на справжній тренд. Так, Forbes створив рейтинг найкреативніших масок, у якому знайшлося місце й українському бренду Juliya Kros.

Зважаючи на спалах коронавірусу, захисні маски перетворилися не лише на засіб захисту від хвороби, а й стали незамінним щоденним аксесуаром. Модні бренди випускають захисні костюми та маски для медиків, проте не забувають й про розвиток фешн-індустрії в умовах пандемії. Видання Forbes назвало топ дизайнерів, які створюють маски. Серед них й українка Юлія Перекрестова.

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Дівчина з Сум заснувала власний бренд Juliya Kros, а через коронавірус почала шити маски з екошкіри та щільного котону. У дизайні вона не використовує яскравих кольорів, проте лаконічні аксесуари не залишилися без уваги світової спільноти. Безліч з них мають металеву застібку або ж сітчасту підкладку.

"Український бренд Juliya Kros відомий своїми асиметричними розрізами і позачасовою естетикою, позбавленою будь-яких прикрас. Її надихнули на створення масок для обличчя її клієнти, які почали масово звертатися з проханнями. Використовуючи тканину, що залишилася з двох останніх колекцій, дизайнерка Юлія Перекрестова випустила ряд масок для обличчя в рамках своєї колекції Save Around", – йдеться у повідомленні Forbes.