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Маски українського бренду ввійшли до рейтингу Forbes, як найкреативніші

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Макси українського бренду ввійшли до рейтингу Forbe
Макси українського бренду ввійшли до рейтингу Forbe / Instagram / @juliyakros_official

Світові будинки мод пристосували нові колекції під сучасні умови пандемії та перетворили захисні маски на справжній тренд. Так, Forbes створив рейтинг найкреативніших масок, у якому знайшлося місце й українському бренду Juliya Kros.

Зважаючи на спалах коронавірусу, захисні маски перетворилися не лише на засіб захисту від хвороби, а й стали незамінним щоденним аксесуаром. Модні бренди випускають захисні костюми та маски для медиків, проте не забувають й про розвиток фешн-індустрії в умовах пандемії. Видання Forbes назвало топ дизайнерів, які створюють маски. Серед них й українка Юлія Перекрестова. 

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Дівчина з Сум заснувала власний бренд Juliya Kros, а через коронавірус почала шити маски з екошкіри та щільного котону. У дизайні вона не використовує яскравих кольорів, проте лаконічні аксесуари не залишилися без уваги світової спільноти. Безліч з них мають металеву застібку або ж сітчасту підкладку. 

"Український бренд Juliya Kros відомий своїми асиметричними розрізами і позачасовою естетикою, позбавленою будь-яких прикрас. Її надихнули на створення масок для обличчя її клієнти, які почали масово звертатися з проханнями. Використовуючи тканину, що залишилася з двох останніх колекцій, дизайнерка Юлія Перекрестова випустила ряд масок для обличчя в рамках своєї колекції Save Around", – йдеться у повідомленні Forbes. 

 

Автор: Марина Джура
Теги: Стиль і мода Модні бренди Новини LifeStyle LifeStyle
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