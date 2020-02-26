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Максим Михайлюк – головний герой реаліті-шоу Холостяк: що про нього відомо

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Максим Михайлюк - головний герой шоу "Холостяк" / СТБ

Вже 6 березня стартує одне з найголовніших романтичних шоу країни "Холостяк". У 10-ому ювілейному сезоні головним героєм шоу став "неземний"холостяк Максим Михайлюк. Що про нього відомо – читайте далі.

Хто такий Максим Михайлюк?

Максим Михайлюк – 34 річний пілот, власник льотної школи США. Про професію пілота мріяв ще з дитинства. В юному віці прикладав багато зусиль, щоб отримати освіту в льотній школі Америки. Вже у 28 років він досягнув своєї мрії.

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Мій батько був авіадиспетчером. Я з дитинства часто ходив до нього на роботу, дивився, як злітають і сідають літаки, і уявляв, що одного разу теж піднімуся в небо за штурвалом одного з них. Можна сказати, що я здійснив і мрію батька, адже він завжди вірив у мене,
– розповів Михайлюк. 

Коли головному герою виповнилося 30 років, він відкрив свою власну льотну школу Flymax, в якій навчаються майбутні пілоти. Започаткувати власну справу було не легко, адже для цього йому було потрібно додатково отримати ліцензію пілота-інструктора, а його школа мала пройти перевірку і сертифікацію від Федеральної авіаційної адміністрації США.

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Максим Михайлюк – головний герой шоу "Холостяк"

Головний герой шоу "Холостяк" закоханий в авіацію, однак тепер хоче по-справжньому закохатися в дівчину, яка стане для нього тією єдиною, яку він шукав все своє життя.

Максим з легкістю керує як невеликими літаками, так і великими авіалайнерами Boeing 737. Він навіть володіє майстерністю безпечної посадки у найскладніших гірських аеропортах.

Новий сезон романтичного шоу "Холостяк" точно здивує кожного, адже головний герой тепер готовий показати найвищий пілотаж і заради тієї єдиної – дістати зірку з неба.

Прем'єра шоу "Холостяк": дивіться трейлер онлайн

 

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Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Холостяк 10 сезон дивитися онлайн
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