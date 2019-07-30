Максимум двоє дітей! – принц Гаррі пояснив, чому не повторить історію свого брата

Мабуть, вересневий випуск британського Vogue стане чи не найпопулярнішим номером. Все тому, що запрошеним редактором глянцю стала Меган Маркл. До створення журналу долучився і принц Гаррі, який в інтерв'ю заявив, що матиме всього двоє дітей.

Читайте також: Головна тема нового випуску Vogue – "Сила змін" – зворушила мільйонів прихильників глянцю. Не залишився байдужим і принц Гаррі, який вирішив допомогти дружині у створенні вересневого номера журналу. Герцог Сассекський виступив у ролі журналіста та взяв ексклюзивне інтерв'ю зі знаменитою приматологом, етологом і антропологом Джейн Гудолл, передає The Telegraph.

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Під час бесіди принц не тільки цікавився у співрозмовниці про її роботу, але й поділився з нею враженнями від батьківства. Зокрема, герцог Сассекський зізнався, що завжди мріяв мати дитину, а поява на світ сина Арчі кардинально змінила його життя. На це Джейн Гудолл відповіла, що у сім'ї не повинно бути "забагато дітей", оскільки ресурси планети не безмежні. Відтак принц Гаррі заявив, що теж задумувався над цим питанням та не планує з Меган мати більше, ніж двох нащадків.

Максимум двоє дітей! Здається, люди – це єдиний вид на цій планеті, який вважає, що весь світ належить тільки їм. Однак я завжди думав про те, що ми тут всього лише гості. І, звичайно, ми повинні подбати про те, щоб залишити щось хороше на цій планеті для наступного покоління. Кожному з нас важливо це пам'ятати,

– заявив принц Гаррі.

Окрім цього, він додав, що має трішки різні погляди з братом Вільямом щодо батьківства. Що саме мав на увазі герцог Сассекський, невідомо, а прихильники королівської сім'ї вже в очікуванні появи на прилавках глянцю, де може бути відповідь на це питання.



Принц Гаррі під час інтерв'ю з приматологом / Фото: Instagram / @SussexRoyal

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Герцог Сассекський у новому випуску Vogue / Фото: Instagram / @SussexRoyal



Принц Гаррі та

Що відомо про новий випуск Vogue?

Перший анонс про випуск вересневого Vogue з'явився 29 липня. Раніше було відомо, що упродовж місяця Меган Маркл натхненно працювала над створенням концепції та самого номера журналу. У мережі опублікували макет обкладинки, на якій постали 15 відомих жінок, що змінюють світ на краще. 16-е фото вона символічно залишила порожнім, щоб кожна читачка приміряла на собі роль героїні випуску.



Та в такій обкладинці журналісти побачили плагіат. Творіння Меган Маркл нагадувало палітурку бестселера австралійських письменниць Саманти Бретт і Стеф Адамс. У 2016 році вони випустили книгу з назвою "Змінюють правила гри", на обкладинці якої була й Меган Маркл. Тому герцогиня Сассекська чудово знала, як виглядає видання та дещо запозичила ідею звідти.



Окрім цього, стало відомо, що Меган Маркл вмовила Мішель Обаму дати відверте інтерв'ю. Колишня перша леді США поспілкувалась з герцогинею та обмінялась з нею думками щодо материнства.