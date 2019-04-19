Мама Брітні Спірс зізналася, що її дочку силоміць тримають у психлікарні

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Брітні Спірс з мамою Лінн
Брітні Спірс з мамою Лінн / The Daily Mail

Американська поп-діва, під чиї хіти танцює весь світ, проходить курс лікування у психіатричній лікарні. Раніше повідомлялося, що 37-річна Брітні Спірс сама виявила бажання поправити психічне здоров'я. Однак її мати, Лінн Спірс, перекреслила цю інформацію, заявивши про насильницьке утримання лікарями.

Шанувальники Брітні Спірс занепокоєні станом співачки, оскільки останнім часом вона все більше уникає контакту з оточенням і почала рідше з'являтися на публіці. А після її госпіталізації у фанатів виникло чимало запитань до її близьких. На деякі з них нещодавно відповіла мати знаменитості Лінн Спірс. Про це повідомляє The Daily Mail.

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За її словами, Брітні не виявляє великого бажання перебувати під наглядом лікарів у психіатричній лікарні, проте її змушують. Фанати запідозрюють, що за госпіталізацією їхнього кумира стоїть її батько Джеймі Спірс. Адже раніше в мережі ширилися чутки, що він контролює фінанси доньки, заборонив їй виходити заміж, а також вплинув на її відмову від медикаментів, приписаних психологом, через що її психічне здоров'я погіршилося. Тому цілком ймовірно, що він допоміг їй потрапити у лікарню.

Що відомо про стосунки Брітні Спірс з батьком? Попри негативні чутки, що ширяться мережею, у Брітні Спірс та її батька Джеймі дуже міцний зв'язок. Вона дуже цінує свого батька та хвилюється за нього. Так, у січні 2019 року співачка скасувала концерти через його погане самопочуття та реабілітацію після перебування в лікарні. Вона аргументувала це тим, що вона повинна бути поруч з ним після тривожних подій у їхньому житті. А пізніше стало відомо, що знаменитість потрапила у психіатричну лікарню. Як зазначалося, це було її особисте бажання, однак її матір, Лінн Спірс, своїми зізнаннями спростувала цю інформацію. А днями іноземні ЗМІ повідомили про намір Брітні Спірс завершити музичну кар'єру.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Брітні Спірс Музика
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