Мама Майлі Сайрус показала зворушливі фото з таємного весілля дочки

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Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт одружилися
Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт одружилися / Instagram / @mileycyrus

Американська зірка Майлі Сайрус і її коханий, австралійський актор Ліам Хемсворт таємно одружилися у власному маєтку, який знаходиться у Теннессі. Закрита церемонія відбулась 23 грудня. Мама акторки Тіш Сайрус поділилася фотографіями з таємного весілля дочки.

Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт вирішили не привертати зайву увагу громадськості, тому запросили на церемонію лише найближчих родичів та друзів, які стали очевидцями таїнства одруження. Нові фото опублікувала Тіш на своїй сторінці в Instagram.

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У кадрі Майлі у весільній сукні від Vivienne Westwood позує з мамою і батьком Біллі Рей Сайрусом.

"Це робить моє серце дуже щасливим", – зазначила у підписі розчулена Тіш Сайрус.

Майлі Сайрус з батьками
Майлі Сайрус з батьками / Instagram / @tishcyrus

Майлі Сайрус з батьками
Майлі Сайрус з батьком / Instagram / @tishcyrus

Додамо, Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт почали зустрічатися ще у 2009 році. Через 3 роки стосунків вони вирішили одружитись. Проте всього за рік пара змінила своє рішення та розійшлась. Та почуття Майлі і Ліама так і не зникли: у 2016 році співачка і актор відновили відносини, після чого норовлива артистка почала носити обручку, яку їй подарував коханий. Минуло майже 10 років, як пара пішла до вівтаря.

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Музика Голлівуд
Джерело: 24 канал
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