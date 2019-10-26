Мама на прогулянці: Кіра Найтлі потрапила в об'єктиви папараці з новонародженою дочкою Делайлою

Голлівудська акторка Кіра Найтлі, яка ретельно приховує усі подробиці щодо особистого життя, потрапила в об'єктиви папараці у п'ятницю, 25 жовтня, поблизу свого будинку у Лондоні.

Наразі Кіра Найтлі насолоджується материнством. У вересні 2019 року вона та її чоловік Джеймс Райтон вдруге стали батьками: у пари народилась донька Делайла.

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Акторка і її чоловік ніколи не поширюють приватні знімки у соціальних мережах, та оберігають себе, новонароджену дівчинку і 4-річну дочку Едді від публічності.

Але фотографам таки вийшло спіймати Найтлі з другою дитиною на прогулянці. Кіра виглядала щасливою та щиро усміхалася папараці. Про це пише видання Daily Mail. Зі знімків видно, що актриса використовує слінг для носіння немовля у червоному теплому комбінезоні.

Сама ж зірка для виходу одягнула чорне плаття довжини міді, яке поєднала із сірим пальто і комфортними чоботами.

Кіра Найтлі з новонародженою Делайлою / NW / Daily Mail