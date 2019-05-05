MamaRika зізналася, як відсвяткувала день народження та що подарував коханий

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MamaRika
MamaRika / Instagram / @mamarika_official

Українська співачка Анастасія Кочетова, більш відома як MamaRika, 13 квітня відсвяткувала своє 30-річчя. За словами зірки, вона відгуляла день народження у колі друзів та колег.

Про це співачка розповіла в інтерв'ю у "Світському житті". Анастасія додала, що не любить гучно святкувати дні народження.

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Я зібрала власне весь свій робочий колектив, хотіла зробити такий собі тімбілдінг. Чомусь не люблю гучно святкувати. Хочу чути розмову, бачити очі і дихати свіжим повітрям. Це вже, мабуть, старість,
– зізналася артистка.

Крім того, MamaRika розповіла який подарунок приготував її наречений Сергій Середа.

"Він сказав "зая, ось що ти хочеш собі купити, той і купляй. Ти знаєш, де у нас лежать гроші". Я, чесно кажучи, ще не визначилась. Можливо це буде автівка, чи весільна подорож чи новий кліп", – наголосила співачка.

 

Хто така MamaRika?Українська співачка, яка у 19 років дебютувала на проекті "Фабрика зірок-3". До цього зірка перемогла на "Американському шансі". Вже у 2010 році прихильники зірки слухали її пісні з псевдонімом Еріка, який згодом вона змінила на MamaRika. За час вокальної кар'єри Анастасія Кочетова випустила два студійні альбоми – "Папарацци" (2012) та "КАЧ" (2017). Щодо особистого життя, то у 2018 році артистка заручилась з гумористом Сергієм Середою.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика
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