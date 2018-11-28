Манікюр на Новий рік 2019: стильні ідеї у фотогафіях

Новий рік – особливе свято, на яке усі дівчата чекають з нетерпінням. 2019 рік ми зустрінемо під знаком Жовтої Земляної Свині. Свиня є домашньою твариною, відтак пустотливість і яскравість їй неабияк притаманна. Манікюр у 2019 році може бути стриманим і яскравим, все залежить від ваших фантазій. Щоб довершити образ у новорічну ніч, пропонуємо вам цікаві ідеї вишуканого манікюру.

Кожна дівчина знає, що найкращим завершенням новорічного образу є оригінальний і елегантний новорічний манікюр. Почерпнути найцікавіші ідеї новорічного оригінального манікюру ви можете у нашій підбірці. Щоб як слід підготуватися до Нового року 2019, дуже важливо зробити новорічний манікюр 2019 неповторним і яскравим.

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Щоб манікюр на Новий рік 2019 виглядав ефектно, оберіть цікавий варіант, який не використовували раніше. У вирішенні цього питання вам допоможуть різноманітні відтінки лаків, з якими можна сміливо експериментувати і поєднувати їх у різних варіаціях. Також не забувайте про природність і натуральнсть в тенденції манікюру, щоб зробити його вишуканим.



Новорічний манікюр 2019



Блискітки на Новий рік завжди доречні



Святковий манікюр 2019



Манікюр 2019



Ідеї манікюру на Новий рік 2019



Святкові нігті у 2019 році



Стриманий манікюр 2019



Манікюр з тваринним принтом



Новорічний манікюр у деталях