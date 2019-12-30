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Манікюр на Новий рік: анімалістичні ідеї від Кайлі і Кендалл Дженнер

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Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Ви досі шукаєте ідеальний дизайн манікюру для святкування Нового року? Нагадаємо, що у 2019 році найпопулярнішими були анімалістичні принти у модній індустрії, а для новорічної вечірки знаменитості обрали не лише одяг, а й манікюр з дизайном із тваринними елементами.

Так, першою манікюром з леопардовим принтом похизувалася на своїй сторінці в інстаграмі Кайлі Дженнер. Як відомо, наймолодша мільярдерка у світі полюбляє експериментувати з дизайнами, але ніколи не зраджує довгим нігтям.

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"Леопардовий френч", – назвала новий дизайн Кайлі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Старша сестра Кайлі Дженнер Кендалл також обрала анімалістичні мотиви. Нігті з пітоновим принтом виглядають дуже хижо і трендово.

 

Пропонуємо переглянути підбірку знімків з інстаграму манікюру з тваринним принтом:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LauNails (@launails99)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LauNails (@launails99)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ???????????? (@danniie_nails)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кендалл Дженнер Кайлі Дженнер Краса Манікюр
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