Маніпуляція з картами: Netflix звинуватили у переписуванні історії в стрічці про Дем'янюка

Читайте також: Netflix випустив серіал про українця, якого визнали винним у нацистських злочинах: трейлер

Намагаючись надати нашим користувачам більше інформації про важливі теми, представлені в цьому документальному серіалі, і для уникнення непорозумінь упродовж кількох наступних днів, ми додамо тексти до деяких представлених в ньому карт,

– розповідають представники компанії Netflix.

Komentarz w sprawie serialu ‘The Devil Next Door’ (Iwan Groźny z Treblinki). pic.twitter.com/tgg64f8avk — Netflix Polska (@NetflixPL) 14 листопада 2019 р.

Справа в тому, що Інститут національної пам'яті Польщі мав намір подати позов до суду на кінокомпанію Netflix за перепис історії. У серіалі "Диявол по сусідству" Польщу часів Другої світової війни показано у нинішніх кордонах і на ній нанесено німецькі концтабори. Таким чином глядачів дезінформують, адже виникає враження, що побудова концентраційних таборів – справа рук польського уряду.

Насамперед, ми закличемо Netflix усунути те, що порушує закон. Це – досудова повістка, такою є процедура. У ній ми вимагатимемо усунути карту і розмістити на їхній платформі пояснення,

– заявив заступник голови Інституту національної пам'яті Матеуш Шпитма.

Кілька днів тому прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав листа директору платформи Netfliх Ріду Хастінгсу, в якому підкреслив, що карта Польщі в цьому серіалі із зазначеними на ній німецькими концтаборами вводить глядача в оману. Він висловив сподівання, що компанія змінить карту і поінформує про це глядачів.

Для уникнення конфлікту у Netflix наголосили, що концтабори були збудовані німецьким нацистським режимом, який окуповував Польщу упродовж 1939-1945 років.

У центрі сюжету серіалу "Диявол по сусідству" постає українець Джон, який на батьківщині був відомий як Іван Дем'янюк. Його визнають винним у воєнних нацистських злочинах, звинувачують у вбивстві не одного десятка тисяч людей, а також інкримінують у жорстокому ставленні до ув'язнених в таборах. Останні роки свого життя він провів у в'язниці, так і не вийшовши на волю перед смертю.

Дивитися трейлер до серіалу "Диявол по сусідству" (The Devil Next Door): відео