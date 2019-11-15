Маніпуляція з картами: Netflix звинуватили у переписуванні історії в стрічці про Дем'янюка
Американська кінокомпанія Netflix змушена додати правки до документального серіалу "Диявол по сусідству" на вимогу уряду Польщі. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький написав листа директору платформи з вимогою пояснити глядачам, що концтабори були збудовані нацистським режимом.
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Намагаючись надати нашим користувачам більше інформації про важливі теми, представлені в цьому документальному серіалі, і для уникнення непорозумінь упродовж кількох наступних днів, ми додамо тексти до деяких представлених в ньому карт,
– розповідають представники компанії Netflix.
Справа в тому, що Інститут національної пам'яті Польщі мав намір подати позов до суду на кінокомпанію Netflix за перепис історії. У серіалі "Диявол по сусідству" Польщу часів Другої світової війни показано у нинішніх кордонах і на ній нанесено німецькі концтабори. Таким чином глядачів дезінформують, адже виникає враження, що побудова концентраційних таборів – справа рук польського уряду.
Насамперед, ми закличемо Netflix усунути те, що порушує закон. Це – досудова повістка, такою є процедура. У ній ми вимагатимемо усунути карту і розмістити на їхній платформі пояснення,
– заявив заступник голови Інституту національної пам'яті Матеуш Шпитма.
Кілька днів тому прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав листа директору платформи Netfliх Ріду Хастінгсу, в якому підкреслив, що карта Польщі в цьому серіалі із зазначеними на ній німецькими концтаборами вводить глядача в оману. Він висловив сподівання, що компанія змінить карту і поінформує про це глядачів.
Для уникнення конфлікту у Netflix наголосили, що концтабори були збудовані німецьким нацистським режимом, який окуповував Польщу упродовж 1939-1945 років.
У центрі сюжету серіалу "Диявол по сусідству" постає українець Джон, який на батьківщині був відомий як Іван Дем'янюк. Його визнають винним у воєнних нацистських злочинах, звинувачують у вбивстві не одного десятка тисяч людей, а також інкримінують у жорстокому ставленні до ув'язнених в таборах. Останні роки свого життя він провів у в'язниці, так і не вийшовши на волю перед смертю.
Дивитися трейлер до серіалу "Диявол по сусідству" (The Devil Next Door): відео
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