Маніпуляція з картами: Netflix звинуватили у переписуванні історії в стрічці про Дем'янюка

217 Читать новость на русском
Кадри з документального фільму "Диявол по сусідству"
Кадри з документального фільму "Диявол по сусідству" / Netflix

Американська кінокомпанія Netflix змушена додати правки до документального серіалу "Диявол по сусідству" на вимогу уряду Польщі. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький написав листа директору платформи з вимогою пояснити глядачам, що концтабори були збудовані нацистським режимом.

Компанія Netflix додасть в документальному серіалі власного виробництва "Диявол по сусідству" пояснювальні написи про окупацію нацистським режимом Польщі у Другій світовій війні. Про це компанія повідомила в четвер у Twitter.

Читайте також: Netflix випустив серіал про українця, якого визнали винним у нацистських злочинах: трейлер

Намагаючись надати нашим користувачам більше інформації про важливі теми, представлені в цьому документальному серіалі, і для уникнення непорозумінь упродовж кількох наступних днів, ми додамо тексти до деяких представлених в ньому карт,
– розповідають представники компанії Netflix. 

Справа в тому, що Інститут національної пам'яті Польщі мав намір подати позов до суду на кінокомпанію Netflix за перепис історії. У серіалі "Диявол по сусідству" Польщу часів Другої світової війни показано у нинішніх кордонах і на ній нанесено німецькі концтабори. Таким чином глядачів дезінформують, адже виникає враження, що побудова концентраційних таборів – справа рук польського уряду. 

Насамперед, ми закличемо Netflix усунути те, що порушує закон. Це – досудова повістка, такою є процедура. У ній ми вимагатимемо усунути карту і розмістити на їхній платформі пояснення,
– заявив заступник голови Інституту національної пам'яті  Матеуш Шпитма. 

Кілька днів тому прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав листа директору платформи Netfliх Ріду Хастінгсу, в якому підкреслив, що карта Польщі в цьому серіалі із зазначеними на ній німецькими концтаборами вводить глядача в оману. Він висловив сподівання, що компанія змінить карту і поінформує про це глядачів.

Для уникнення конфлікту у  Netflix наголосили, що концтабори були збудовані німецьким нацистським режимом, який окуповував Польщу упродовж 1939-1945 років. 

У центрі сюжету серіалу "Диявол по сусідству" постає українець Джон, який на батьківщині був відомий як Іван Дем'янюк. Його визнають винним у воєнних нацистських злочинах, звинувачують у вбивстві не одного десятка тисяч людей, а також інкримінують у жорстокому ставленні до ув'язнених в таборах. Останні роки свого життя він провів у в'язниці, так і не вийшовши на волю перед смертю.

Дивитися трейлер до серіалу "Диявол по сусідству" (The Devil Next Door): відео

 

blog_ava
Затримання чоловіка Анни Скороход: хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють
сьогодні
4069
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Netflix Іван Дем’янюк
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українські комедії для гарного настрою: найкраща підбірка
14 листопада 20:08 Українські комедії для гарного настрою: найкраща підбірка
Юлія Турелик 791
Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
14 листопада 18:04 Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
Квітослава Туз 4475
Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
14 листопада 15:03 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 16958
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
14 листопада 13:05 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 4303
На зйомках уперше за 4 роки побачив матір, – Сеітаблаєв у щирому інтерв'ю з творцями кіно Додому
14 листопада 12:00 На зйомках уперше за 4 роки побачив матір, – Сеітаблаєв у щирому інтерв'ю з творцями кіно Додому
Катерина Петренко 1493
Новини
Більше новин
Залиште відгук