Маргарита Паша – переможниця Міс Україна 2019: підбірка звабливих фото красуні

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Переможниця Міс Україна Маргарита Паша
Переможниця Міс Україна Маргарита Паша / Фото з Instagram

12 вересня у "Палаці Україна" відбувся фінал конкурсу краси "Міс Україна 2019". Перемогу здобула 24-річна студентка з Харківщини. За головну корону боролися 24 найвродливіші дівчата з усіх куточків України.

Маргарита Паша представить Україну на "Міс світу" у Таїланді. Дівчина побореться за звання найкрасивішої з понад 120 дівчатами з різних куточків світу.

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Судячи з фото дівчини, вона любить подорожувати, займатися спортом, йогою та вишивати. У Маргарити є чимало професійних фотозйомок, втім на теренах популярної соцмережі дівчина не надто популярна. На її сторінку підписано лише 6 тисяч прихильників. Для багатьох шанувальників переможниці є чим надихнутися на сторінці дівчини. Серед фото можна знайти світлини з ідеальним пресом, надзвичайною гнучкістю та складні асани в йозі.

Журналісти LifeStyle 24 вирішили показати, що цікавого та пікантного публікує у своєму Instagram "Міс Україна 2019".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои хорошие ,голосование за титул «Мисс зрительских симпатий»,продолжается )!!!? На данный момент мы на 2-ом месте ((,очень напряжённая борьба... Прошу всех меня поддержать ,отправляйте смс на номер 7576 с цифрой 15(можно отправлять неограниченное количество смс). Благодарю Всех за поддержку !!! 12-го сентября ,дворец «Украина»,в 19:00,финал конкурса «Мисс Украина»,приходите поддержать меня ))) @missukraine_official Всех с нетерпением жду !!!️️️#missukraine2019 #миссукраина2019 #пашамаргарита#

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It was a wonderful vacation

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I want summer ️️️#киев #ukraine #life #newstart #margaritapasha #2016

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 

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Теги: LifeStyle Міс Україна Конкурс краси Instagram
Джерело: LifeStyle 24
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