Маргарита Паша – переможниця Міс Україна 2019: підбірка звабливих фото красуні

12 вересня у "Палаці Україна" відбувся фінал конкурсу краси "Міс Україна 2019". Перемогу здобула 24-річна студентка з Харківщини. За головну корону боролися 24 найвродливіші дівчата з усіх куточків України.

Маргарита Паша представить Україну на "Міс світу" у Таїланді. Дівчина побореться за звання найкрасивішої з понад 120 дівчатами з різних куточків світу.

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Судячи з фото дівчини, вона любить подорожувати, займатися спортом, йогою та вишивати. У Маргарити є чимало професійних фотозйомок, втім на теренах популярної соцмережі дівчина не надто популярна. На її сторінку підписано лише 6 тисяч прихильників. Для багатьох шанувальників переможниці є чим надихнутися на сторінці дівчини. Серед фото можна знайти світлини з ідеальним пресом, надзвичайною гнучкістю та складні асани в йозі.