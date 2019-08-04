Марго Роббі обрала ефектну міні-сукню для світського виходу: фото

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Марго Роббі в Римі
Марго Роббі в Римі / Instagram / @onceinhollywood

Довгоочікуваний фільм "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon A Time In Hollywood) продовжує підкорювати світ. Днями прем'єра кінострічки відбулась у Римі, куди завітали всі головні актори. Зокрема, Марго Роббі.

29-річна голлівудська зірка не пропустила такої світської події, поставши перед камерами у стильному літньому вбранні. Цього разу Марго Роббі обрала міні-сукню з яскравим принтом. Вбрання підкреслило ідеальну фігуру зірки та показало її стрункі ноги. Образ акторка доповнила коричневими босоніжками на танкетці та розплетеним волоссям.

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Марго Роббі у Римі
Марго Роббі у Римі / Фото: Instagram / @onceinhollywood

Вперше фільм "Одного разу в Голлівуді" презентували у травні 2019 року під час Каннського кінофестивалю. Однак любителі кіно змогли побачити останню роботу легендарного Квентіна Тарантіно тільки з 22 липня. Презентація фільму за участю голлівудських зірок відбулась у Лос-Анджелесі. Згодом "Одного разу в Голлівуді" показали у Франції, Великобританії, Німеччині та Італії.

Зазначимо, що до Риму приїхали не всі знаменитості. Перед камерами красувались Марго Роббі, Леонардо Ді Капріо, Квентін Тарантіно, Шеннон Макінтош та Девід Хейман. А от Бред Пітт пропустив цей світський вихід та участь у прес-конференції. 


"Одного разу в Голлівуді" презентували у Римі / Фото: Getty Images

Що відомо про фільм "Одного разу в Голлівуді"?
Кінострічка є однією з найочікуваніших прем'єр 2019 року. Сценарій до фільму писали упродовж 5 років, а екранізувати історію взявся культовий режисер Квентін Тарантіно. "Одного разу в Голлівуді" розповідає про реальні події 1969 року, тому автори фільму передали атмосферу того часу. Сектант Чарльз Менсон вбив Шерон Тейт, вагітну дружину відомого режисера (її грає Марго Роббі). А Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо грають ролі свідків цієї жахливої події. Українська прем'єра фільму відбудеться зовсім скоро – 15 серпня.

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Марго Роббі Леонардо Ді Капріо
Джерело: LifeStyle 24
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