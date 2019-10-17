Марго Роббі очолила рейтинг найгарячіших жінок 2019 року за версією журналу MAXIM

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Марго Роббі очолила рейтинг найгарячіших жінок за версією журналу MAXIM
Марго Роббі очолила рейтинг найгарячіших жінок за версією журналу MAXIM / Instagram / @maxim_aus

Австралійський чоловічий журнал MAXIM представив рейтинг топ-100 найзвабливіших жінок. Очолила список голлівудська акторка Марго Роббі.

Рейтинг опубліковано на офіційному сайті журналу MAXIM Australia. Також Марго Роббі знялася для обкладинки видання у відвертій сукні в золотих і білих відтінках.

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Журнал пише, що австралійська акторка здобула шалену популярність після виходу стрічки "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно. 

"У 2020 році Марго Роббі підніметься ще вище після виходу фільму "Хижі птахи", де вона зіграла свою героїню Гарлі Квін", – зазначають редактори MAXIM.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MAXIM Australia (@maxim_aus)

 

Друге місце в топ-100 очолила зваблива брюнетка, зірка соціальних мереж і модель Parnia Porsche. Дівчина також знялася для другої обкладинки австралійського видання.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MAXIM Australia (@maxim_aus)

 

Третє місце посіла футболістка Саманта Керр, яка не з'явилася на обкладинці глянцю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sam Kerr (@samanthakerr20)

 

Третю презентовану обкладинку прикрасили сестри-моделі Еліша і Рене Херберт, які знялися у відвертих купальниках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MAXIM Australia (@maxim_aus)

 

 

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Мода Еротика Марго Роббі
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