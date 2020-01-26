Марго Роббі у мінісукні прийшла на презентацію "Хижих пташок": фото

У Каліфорнії відбувся допрем'єрний показ одного з найбільш очікуваних бойовиків року – "Хижі пташки (Та фантастична Харлі Квін)". На заході була головна зірка кінострічки Марго Роббі, яка зуміла вразити всіх учасників події.

Як відомо, акторка – одна з небагатьох у Голлівуді, яка з легкістю погоджується на фешн-експерименти. Тому кожен вихід Марго Роббі на червону доріжку привертає увагу не тільки її прихильників, але й усі західні ЗМІ. Прем'єрний показ фільму про Харлі Квін, де зірка зіграла головну героїню, не став винятком.

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Перед сотнями камер 29-річна Марго Роббі постала у мінісукні від бренду Khaite. Вбрання акторка обрала чорне, тому зробила акцент на яскравих туфлях кольору фуксії. Взуття голлівудська модниця обрала із колекції The Attico. Чорні колготи завершили look Марго Роббі.



Марго Роббі / Getty Images

Цікаво, що цього разу акторка вирішила відмовитись від зачіски, зробивши ефектну укладку волосся. А от голлівудської розкоші вигляду Марго Роббі додавало кольє, яке вона підібрала до вбрання. Виглядала акторка неперевершено, що відзначили всі американські ЗМІ.



Марго Роббі у Голлівуді / Getty Images

Що відомо про фільм "Хижі пташки"?Харлі Квін стала однією з найпопулярніших персонажів із серії коміксів DC Comics. Вперше вона з'явилась на екранах у мультсеріалі "Бетмен", що вийшов у прокат у 1992 році. Антигероїня та кохана дівчина Джокера одразу ж завоювала кіноманів, тому у 2020 році автори проєкту вирішили перзентувати окремий фільм про неї.



Кінострічка рижисерки Кеті Янь отримала назву "Хижі пташки (Та фантастична Харлі Квін)". Деталі сюжету тримались у секреті, однак із трейлерів відомо, що Харлі Квін збире свою команду, щоб протистояти відомому лиходієві – Чорній Масці. Назва кінострічки є досить символічною, адже усі супергероїні фільму – знамениті жіночі персонажі, кожна з яких так чи інакше пов'язана з пташкою. Зокрема, у кінострічці глядачі зможуть побачити бойову майстерність Чорної Канарки (Джерні Смоллетт-Белл) і мисливиці (Мері Елізабет Уінстед).