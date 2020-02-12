Марина Круть назвала свого фаворита на Нацвідборі Євробачення-2020

23-річна бандуристка з Хмельниччини підкорила серця глядачів та суддів під час першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020. Дівчина набрала максимальну кількість балів, ставши першою фавориткою фіналу. Проте виконавиця запевнила, що на шляху до успіху їй доводиться долати особистий страх.

Минулої суботи, 8 лютого, українці побачили перші вісім виступів претендентів на перемогу в Національному відборі Євробачення-2020. За результатами голосування до фіналу, який відбудеться 22 лютого, потрапили Jerry Heil, KRUTЬ та Gо_A.

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Журналістам видання УНІАН Марина Круть зізналася, що найбільшою перешкодою для неї є зовсім не талановиті колеги-музиканти, а власний страх. На думку бандуристки, конкуренції на конкурсі взагалі не повинно бути, адже всі учасники сповідують єдину мету.

Я не вважаю конкурентом нікого, крім свого страху. Люди, які знаходяться в відборі, мої колеги. Ми всі пливемо в одному човні, у будь-якому випадку, переможе українська музика,

– наголосила співачка.

Проте Марина все ж зізналася, що неабияк хвилюється перед другим півфіналом, адже вважає його не на жарт сильним. Дівчина запевнила, що її фаворитами є гурт з Тернополя TVORCHI, які вийдуть на сцену з піснею Bonfire: "Мабуть, це єдиний гурт, якому мені було б не соромно програти. Я їх фанатка". Крім того, дівчині до вподоби музика колективу FO SHO та KHAYAT. Адже їхня творчість – це класний саунд, з яким Україна спроможна гідно представити себе в Європі.

Нагадаємо, що раніше Марина Круть зізналася, що через хвилювання її виступ у першому півфіналі Нацвідбору Євробачення-2020 був далекий від ідеалу. Проте вона пообіцяла, що за два тижні впорається з тремтінням в голосі й виступить значно краще та спробує "стрибнути вище своєї голови".

Нагадаємо, що вже цієї суботи, 15 лютого, на сцену другого півфіналу Національного відбору Євробачення-2020 вийдуть MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod та TVORCHI.