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Марина Круть стала фавориткою суддівського та глядацького голосування з піснею 99: відео виступу

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Бандуристка Марина Круть / Instagram / @eurovision.ua

За результатами суддівського та глядацького голосування найвищий бал 8 отримала чуттєва Марина Круть, що забезпечило їй участь у фіналі Національного відбору на Євробачення-2020. Конкурсна пісня виконавиці про те, що кожен з нас може впасти, але водночас має 99 причин для того, аби продовжувати свій шлях.

Двомовну пісню "99" Марина Круть написала спеціально для участі у Нацвідборі Євробачення-2020. Її наставником і учителем є Міша Клименко (Adam), який виступив саунд-продюсером альбому дівчини ALBINO. Трек "99" також створений у колаборації з музикантом. Цікаво, що пісня була написана під час осіннього туру співачки. 

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На сцену першого півфіналу Національного відбору Євробачення-2020 Марина Круть вийшла у стриманій білій сукні на одне плече зі спокусливим розрізом. Вишуканості її ніжному образу додала довга масивна сережка з камінням. Це вбрання гармоніювало з її неймовірним інструментом. Як стверджує сама артистка, бандуру вона підготувала саме для пісенного конкурсу, а кошти на неї з власної кишені виділила мама.

Її лаконічний номер доповнили лише казкові візуалізації на відео. Сама виконавиця переконана, що бандура спроможна зачарувати міжнародну спільноту, а її життєствердна пісня – підкорити серця мільйонів. 

Напередодні журналісти LifeStyle 24 поспілкувалися з талановитою Мариною Круть. Детальніше про відверті зізнання фаворитки Нацвідбору Євробачення-2020 читайте тут

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KRUTЬ – 99 на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Що відомо про Марину Круть? Бандуристка, співачка та учасниця музичних телешоу. Марина Круть брала участь у талант-шоу, виступала у дуеті з артистами, записала кілька каверів на світові хіти. Восени 2019 року вона випустила третій альбом. Відомо, що до пісні "99", яку Марина представила на Нацвідборі Євробачення, спеціально малювали мультфільм, який транслювали на задніх екранах на сцені.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle
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