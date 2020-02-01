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Маріон Котійяр відправилася в Антарктиду: мета поїздки

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Маріон Котійяр в Антарктиді / Instagram / @marioncotillard

Французька акторка Маріон Котійяр відома своєю співпрацею з міжнародної екологічною організацією Greenpeace. Вона підтримує їх вже близько 20 років. Разом із Greenpeace Маріон вирушила з експедицією в Антарктиду.

Маріон Котійяр разом із вченими відправилася в Антарктиду, щоб звернути увагу на екологічні проблеми. Ця поїздка, зокрема, стосується проблеми забруднення океанічних вод мікропластиком.

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Акторка розповіла, що взяла участь в експедиції для того, щоб звернути увагу на те, в якому тендітному середовищі живуть пінгвіни і кити. Маріон зазначила, що раніше ніколи не жила на кораблі, тому для неї це неймовірний досвід та багато нових емоцій.

В Антарктиді повинна бути повністю збережена дика природа, недоступна для людини. Але навіть найвіддаленіші місця на нашій планеті змінюються із вражаючою швидкістю. Я тут, щоб звернути увагу на те, наскільки крихке це середовище, де живуть пінгвіни, кити і тюлені. Їх місце існування та океан, повинні бути захищеними. Це остання частина місії #PoleToPole від Greenpeace, в якій я беру участь як спостерігач. Те, що я бачу, дуже захоплююче. Все це глибоко зворушило мене. Я буду публікувати місцеву красу і ділитися цікавими моментами, свідком яких я стала,
– написала в публікації Котійяр.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Новини Франції
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